Thisted lukkede ned for Skive

FODBOLD: Thisted FC spillede søndag holdets fjerde testkamp frem mod den nye sæson i NordicBet Ligaen (1. division). Den første sejr lader endnu vente på sig, men 0-0 mod Skive, der netop er rykket ud af 2. division var også brugbart. Det mener midtbaneslideren Asger Bust Sørensen.

- Vi har haft fokus på defensiven, efter at vi har lukket en del mål ind i de to seneste testkampe. På det punkt spillede vi en god kamp med et meget afklaret forsvarsspil mod et ikke ueffent Skive-hold, forklarer han.

Thisted kommer med nederlag på henholdsvis 4-1 til FC Midtjyllands reserver og og 6-3 til Viborg FF i benene.

- Offensivt manglede der til gengæld lidt mod Skive. Vi skabte lidt chancer, men der er plads til forbedring. Og det skal vi nok nå, for der er jo 14 dage endnu til sæsonpremieren, siger Asger Bust Sørensen