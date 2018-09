Thisted må udskyde pokalkamp

FODBOLD: Den mærkelige situation omkring det danske fodboldlandsholds kamp i Slovakiet, hvor DBU har været nødsaget til at udtage et reservelandshold bestående af spillere fra 2. division og det danske landshold i futsal, får nu også betydning for Thisted FC.

Holdet skulle onsdag aften have spillet i 2. runde af Sydbank Pokalen på udebane mod 2. divisionsklubben fra Tarup-Pårup, men da fynboerne har fem mand med på det danske reservelandshold må kampen nu udskydes.

- Vi har ikke fået en endelig bekræftelse på det endnu, men allerede tidligere på ugen blev vi kontaktet af Divisionsforeningen og Tarup-Pårup, der fortale os, at hvis der blev udtaget spillere, så ville kampen blive udskudt på grund af de sædvanlige regler om, at kampe udskydes i tilfælde af et større antal landsholdsudtagelser, siger direktør i Thisted FC Karl Kristian Guldhammer.

- For os gør det egentlig ikke nogen forskel. Så tager vi en træning i morgen og spiller kampen i næste uge, siger han.