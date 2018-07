Thisted-svømmer til NM i Finland

THISTED: Thisted Svømmeklubs hurtigste kvindelige svømmer er Karoline Sørensen. Hun er bedst i rygcrawl, og i denne disciplin repræsenterer hun Danmark ved De Europæiske Juniormesterskaber i Helsinki i Finland fra 4. til 8. juli.

Karoline Sørensen skal svømme 50, 100 og 200 meter rygcrawl og muligvis holdkapperne 4x100 meter medley og 4x100 meter fri.

Lige nu er Karoline Sørensen rangeret i Europa med den 30. hurtigste tid på 200 meter rygcrawl for juniorer på det europæiske svømmeforbunds liste. Mesterskabsreglerne sætter begrænsninger for, hvor mange svømmere hver nation må have med i hvert løb.

Thisted Svømmeklubs elitetræner Søren Rasmussen, konstaterer, at EM jo større end noget, Karoline tidligere har prøvet.

- Jeg har fortalt hende, at når starten er gået, er det hende, der hersker på to og en halv meter i bredden og 50 meter i længden, og at hun skal forsøge at abstrahere fra omgivelserne og svømme sit eget løb, siger han, der mener, at Karoline Sørensen bør kunne placere sig mellem de 16 bedste, hvilket er lig med en B-finale.

- Og det er også værd at bemærke, at Karoline har endnu et år, hvor hun kan svømme som junior, tilføjer hendes træner.