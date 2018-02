AaB tog uskøn testsejr mod Thisted

FODBOLD: AaB tog lørdag eftermiddag imod Thisted FC i det, der var hjemmeholdet var forårets sidste testkamp, inden Superligaen går i gang i næste uge. Og mens cheftræner Morten Wieghorst kan være tilfreds med resultatet og et godt "førstegangsindtryk" fra sin nye profil, Kasper Kusk, så var alt ikke fryd og gammen for AaB i deres 2-0-sejr.

AaB sad generelt godt på spillet, men omvendt truede Thisted FC konstant på omstillingerne, hvor de holdt to mand fremme kampen igennem, hvor Jores Okore og Kasper Pedersen i AaB’s centrale forsvar fik sit at se til, mens også Jacob Rinne i AaB-målet måtte diske op med flere gode redninger.

Omvendt formøblede AaB oftest sine chancer, hvor blandt andet Jannik Pohl fik et par gode muligheder, men enten mistede bolden igen eller let blev pillet ud.

Alligevel kom AaB foran, og Kusk, der kampen igennem sugede bolden til sig, havde en vigtig fod med i scoringen. Han slog et indlæg fra højresiden mod Jakob Blåbjerg, der havde sneget sig ind bagerst i Thisted-feltet, og han lagde så hårdt et pres, at Glenn Rask fik skubbet bolden i eget net med brystkassen.

Anden halvleg lignede første, selvom Thisted FC skiftede stort set hele holdet i pausen. AaB sad mest på bolden, mens Thisted virkede farligst.

Alligevel var det AaB, der igen scorede mod slutningen af kampen. Kasper Kusk slog et hjørnespark ind i feltet, som Kasper Pedersen to gange kom på. På andet forsøg fik han bolden lagt til Pavol Safranko, der flot vendte rundt og resolut sparkede bolden i mål.