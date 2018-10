Thisted-træner: 1-2 eller 1-5 gør ikke den store forskel

HVIDOVRE: Thisted FC fik en ordentlig lussing i NordicBet Ligaen, da de var på besøg i Hvidovre søndag eftermiddag. Det startede ellers lovende ud for nordjyderne, da de kom foran efter bare fem minutter på et selvmål af Hvidovre-spilleren Frederik Krabbe, men derefter gik kampen kun i én retning.

Hvidovre var foran 3-1 ved pausen, og Thisted formåede ikke at spille sig tilbage i kampen i anden halvleg. Cheftræner for Thisted FC Bo Thomsen, mener, at Thisted momentvis var godt med i kampen, men han medgiver, at slutresultatet ser skidt ud.

- Det er ikke okay at indkassere fem mål mod nogen hold. Men det kan også være svært, når vi har været nødt til at skifte så meget i bagkæden på det seneste. De gjorde, hvad de kunne, men vi manglede desværre det sidste i dag, sagde en skuffet Bo Thomsen efter kampen.

Nederlaget til Hvidovre betyder, at Thisted nu står uden sejr i de seneste seks kampe inklusiv pokalnederlaget til OB. Bo Thomsen mener dog ikke, at truppen er ramt på selvtilliden efter weekendens øretæve.

- Om vi taber 1-2 eller 1-5, gør ikke den store forskel. Et nederlag er et nederlag i min optik. Vi skal op med hovedet igen. Vi har de point, som vi har, fordi vi har spillet nogle rigtig gode kampe. Den slags kampe skal vi finde frem igen, siger Bo Thomsen.