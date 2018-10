Thisted-træner: Drengene skal spille for den skide sejr

FODBOLD: Thisted FC skal forsøge at bryde en kedelig stime, når de søndag eftermiddag skal på besøg i Hvidovre i NordicBet Ligaen.

Inden opgøret har Thisted ikke fået en sejr i fem kampe i streg, hvis man tæller pokalnederlaget til OB med i ligningen.

Cheftræner for Thisted FC Bo Thomsen håber, at spillerne går ud og viser noget spilleglæde mod Hvidovre.

- Drengene må aldrig nogensinde frygte noget. De skal ud og nyde det, og spille for den her skide sejr, siger han.

Thisted FC tørster efter en sejr, men det betyder ikke, at en uafgjort ikke kan være et godkendt resultat.

- Det kan være, som kampen former sig, at et point viser sig at være et rigtig fint resultat. Vi kommer ikke til at smide hele butikken frem i de døende for at jagte en sejr, siger Bo Thomsen.

Kampen sparkes i gang søndag klokken 13.45.