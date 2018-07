Thisted-træner ryster ikke på hånden

FODBOLD: Thisted FC har mistet mange spillere hen over sommeren, og cheftræneren er også ny. Så det er et stort arbejde, der står foran nyankomne Bo Thomsen i forhold til at indfri klubbens ambition om at forblive i 1. division (NordicBet Ligaen).

På den konto bekymrer onsdagens 4-1-nederlag til FC Midtjyllands reserver ikke. Det var nemlig superligaspillere som Mayron George og Artem Dovbyk, der gjorde livet surt for thyboerne.

- Vi indkasserede to mål på dødbolde, og det punkt er vi slet ikke nået til endnu i vores træning. Derudover holdt vi stand i første halvleg, selvom vi var under et hårdt pres, siger Bo Thomsen.

Thisteds cheftræner har dog en klar ambition om fremskridt, når holdet på lørdag spiller en ny testkamp. Her er modstanderen Viborg FF, der har vist god form ved for nylig at slå superligaholdene Randers og AaB i testkampe.

- Det bliver en ny hård test for spillerne, men vi har en klar ambition om, at vi skal være bedre med i det opgør, siger Bo Thomsen.

Han har et begrundet håb om, at Thisted snart kan præsentere nye spillere. Flere har prøvetrænet i klubben og efterladt et fint aftryk.