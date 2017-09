HANSTHOLM: - Jeg er faktisk lidt ældre, end jeg ser ud, lød det fra auktionsmester Jes Holm Sørensen, da han lørdag bød velkommen til det særlige 50-års-jubilæumsarrangement på Hanstholm Fiskeauktion:

- For nøjagtig 50 år siden holdt min far, Ib Holm Sørensen, for første gang auktion her i Hanstholm. Jeg var faktisk med, og jeg husker det hele, sagde han.

På denne første fiskeauktion over fisk, der var landet i Hanstholm af kutteren "T 189 Britta", solgtes et parti på seks kilo gråtunger til 50,25 kr. og et parti på to kasser med 50 kilo rødspætter, som blev købt af daværende fiskeriminister Jens Risgaard Knudsen (S) til fordel for Hanstholm Sømandshjem.

Mange forskellige personer fulgte ministerens eksempel, før den egentlige auktion fortsatte, huskede han og oplyste videre, at de første 50 år har auktionen omsat for over 16 mia. kr. fisk efter det første år med en omsætning på 13 mio. kr.

Flere tal fulgte. De første 100 mio. kr. i omsætning nåede auktionen 1977, altså efter 10 år, 200 mio. kr. 1980 ... nu gik det stærkere ... 300 mio. kr. 1985, 400 mio. kr. 1987 og 500 mio. kr. 1992.

- Der er selvfølgelig mange, der har andel i, at det er gået så godt her i Hanstholm. At arbejde med og for de lokale fiskere har været en stor fornøjelse, sagde Jes Holm Sørensen og fortsatte:

- Der har da været en enkelt, som ikke har været tilfreds med priserne. men sådan er det altså at have med en fiskeauktion at gøre. Jeg synes, at det er fantastisk, at de lokale fiskere altid har accepteret alle de store tilførsler fra både fra andre danske havne og fra udlandet.

Men et er leverandørerne, fiskerne, noget andet er køberne:

- Selv om jeg nogle gange er blevet gal og har brugt ord fra Olsen-Banden-filmene, vil vi ikke bytte dem væk for andre. Det er fantastisk, hvad vi her i Hanstholm kan omsætte af fisk. Vi står her i den ene af fire haller. Forestil jer alle fire auktionshaller fyldt til bristepunktet med fisk. Det springer vi på, og fire-fem timer senere er alt solgt, og inden aften er alle hallerne tømt, så vi er klar til næste dag. Det er enestående og imponerende, lød det fra auktionsmesteren, som takkede mange for godt samarbejde:

- Uanset hvornår man skal have hjælp, så er de klar. Det være sig samlecentraler, der arbejder i døgndrift og har en stor andel i, at Hanstholm Fiskeauktion i dag er det, den er, og dem, der servicerer bådene med reparationer, proviant m.v. Jeg husker ikke, at jeg har stået med et problem, jeg ikke har kunnet få løst.

Under lørdagens to auktioner blev der budt på udsøgte smagsprøver at fisk og skaldyr, tilberedt af Anne Grethe Berg Madsen, der til daglig er kok ved hoffet, og hendes hjælpere.