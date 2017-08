- Knus og kram er det vigtigste her på lejren

NØRKLIT: I morgen, lørdag, sætter den hviderussiske bus efter tre uger i det nordvestjyske igen kursen mod Bo­bruisk med 36 børn og seks voksne ledere.

Som traditionen er blevet det, var der onsdag aften et afskedsarrangement med landskamp i fodbold, grill og kaffebord, sang på dansk og hviderussisk og orientering om både lejren og forholdene i Hviderusland, der stadig har store eftervirkninger efter atomkraftulykken i april 1986:

- Her på lejren er det vigtigste knus og kram, for de børn skal opleve, at de er gode nok, og at vi elsker dem, lød det fra Ruth Andersen, Sønderhå, formand for den kristent-humanistiske Tjernobylforeningen, da hun bød velkommen.

Det foregik indendørs i spisesalen på Bulbjerghjemmet, hvor lejren holder til, og efter fodboldlandskampen Danmark-Hviderusland, der dog havde været afbrud af et skybrud.

Ruth Andersen fortalte, at foreningens samarbejdspartner, kirken i Bobruisk, hvert år udvælger 36 børn, som har en lægelig diagnose, og som i øvrigt lever under sociale forhold, der gør, at de virkelig har behov for at komme på en oplevelsesrig tur og ferie:

- Når de kommer, har de matte øjne. Men når de tager af sted, stråler øjnene af ny gnist, fortsatte formanden.

Hun fortalte om de ny bureaukratiske regler i forholdet mellem Danmark og Hviderusland. Der kræves nu fingeraftryk af alle personer over 12 år, og det koster ekstra. Alt skal finansieres af foreningen - visa, bussen, overnatning i Polen på ud- og hjemtur samt opholdet. Så til en lejr skal der hvert år bruges ca. 220.000 kr. foruden sponsorstøtte - i år bl.a. i form af kartofler, æg, mælk og andre fødevarer samt tøj til børnene - og oplevelser, dels besøg hos forskellige instanser, institutioner og attraktioner, dels ved en weekend, hvor børnene bor hos private.

Nadja Smozhnjia, der er gift med præsten i Bobruisk og leder af turen til Danmark, fortalte om turen og om kirkens sociale arbejde, der bl.a. består i besøg på børnehjem og en indsats over for familie med alkoholproblemer.

Så blev der sunget en række danske sange, og de hviderussiske børn underholdt med flere sange.