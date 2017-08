"Næssie" sendte folk på tur i landskabet

NÆSSUND: - Vi anede jo ikke, hvor mange der ville komme. Hvis der kom 50, så var jeg tilfreds, og så kom der lige omkring 100. Det var en rigtig god start.

Sådan lyder det fra Henrik Olsen, formand for Næssundfærgens Venner, efter afviklingen af den første "Motionsdag for Næssie" søndag.

Den benyttede cirka 75 morsingboer og cirka 25 thyboer til at rejse "over på den anden side" og gå, cykle eller løbe en af de tre ruter, som var tilrettelagt til dagen.

- Vi står sammen om det her færgeprojekt, og så er det godt at komme over og se noget i Thy, lød det eksempelvis fra Inger Louise Borg, Hvidbjerg på Mors.

Deltagerprisen var 100 kroner for voksne og 50 kroner for børn, og Henrik Olsen kalder det en "saltvandsindsprøjtning" til færgens drift.

M/F Næssund har siden juli sidste år været drevet af frivillige, og den seneste tid har budt på en del aftenevents ud over den daglige rutefart mellem Thy og Mors - senest kagebord og grisefest.

Henrik Olsen siger, at den kommende tid vil byde på et par lukkede arrangementer - og hvis vejret arter sig i september kan der komme flere åbne events.

Der blev i øvrigt doneret så mange præmier til motionsdagen fra samarbejdspartnere, at der næsten var en gave til hver deltager.