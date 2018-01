"Simon" skal på Agger Værft igen

VORUPØR: - Det har godt nok været op ad bakke. Vi har været ramt af en del uheld undervejs, men vi er der snart.

Sådan lød det onsdag formiddag, da avisen på stranden i Nr. Vorupør mødte bestyrelsesmedlemmerne Anders Chr. Thomsen og Jens Utoft fra foreningen Vorupør Havbåde ved "Simon", som det her jo handler om. Det var Anders Chr. Thomsen, der udtrykte fornemmelsen hos bestyrelsen efter den sidste prøvesejlads lige før jul.

Det foreløbige højdepunkt i foreningens virke var ellers 27. maj 2017, da dens bestyrelse i overværelse af over 1000 mennesker på landingspladsen modtog båden af den hidtidige ejer, Arne Bækgaard, Bedsted, og den af Bodil Harbo (igen) blev døbt "Simon". Det hed den nemlig, da den 1958 blev leveret fra N. P. Thomsens Bådebyggeri til hendes bedstefar Hans Nielsen og blev registreret med T283. Siden 1984 havde den været brugt til muslingefiskeri, men vendte nu hjem til Vorupør efter et besøg på Agger Værft.

I juli kom den så i vandet, men var blevet så utæt, at lænsepumperne ikke kunne følge med, hvorfor motorrummet blev oversvømmet, så både startmotor og generator blev ødelagt:

- Det lykkedes i løbet af efteråret at finde en ombytnings-startmotor i England og en brugt generator i Thyborøn til en rimelig penge. Men to prøvesejladser i november og december med ekstra pumpe ombord viste desværre, at båden fortsat er for utæt til at blive overdraget til det bådelag, der fremover skal stå for drift og vedligehold, fortæller Jens Utoft.

Så nu har bestyrelsen besluttet, at "Simon" endnu en gang skal til Agger Værft for at blive gjort sejlklar, og i den forbindelse får man så også klaret bådens el-installationer, som er tæret, efter at den tidligere var delvis sunket. Der er i øvrigt indkøbt og intalleret professionelt gps-baseret navigationsudstyr. Sejladsen med fiskere satser man på at kunne få i gang omkring 1. juli i år.