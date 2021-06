1,5 mio. kr. til kystområder i Thy og på Mors

THY-MORS:Iværksættere og andre med gode ideer til at skabe nye arbejdspladser i kystbyer i Thy og på Mors har nu en ny mulighed for at søge penge fra den såkaldte FLAG-pulje.

Der er i denne omgang afsat 1,5 mio. kr. til fordeling i de to kommuner, og som tidligere er det den "lokale aktionsgruppe", LAG Thy-Mors, der skal fordele pengene.

F'et i FLAG står for "fiskeri". Men projekterne kan godt handle om andet end dette erhverv. Formålet med puljen er bredere at understøtte de lokalsamfund, hvor der er blevet landet fisk eller stadig bliver det - både ved havet og fjorden. Det understreger Annette Quistgaard, der er ny forkvinde for LAG Thy-Mors.

- I den kommende nationale FLAG-pulje skal vi måske mere tænke kyst end fisk, siger hun ifølge en pressemeddelelse.

FLAG-midlerne plejer at komme fra EU, men på grund af brexit er ordningen sat på pause. I stedet har den danske regering oprettet en national pulje, og det er altså den, som kystområderne i Thy og på Mors nu kan søge penge fra.

Og mens EU-midlerne først udbetales, når projektet er afsluttes, kan man ved det nationale projekt få udbetalt en aconto-rate.

Både virksomheder, foreninger, offentlige myndigheder og institutioner kan søge. Projekterne skal fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling i form af etablering eller udvikling af virksomheder, erhvervssamarbejde, innovation eller fremme af en forskelligartet maritim økonomi.

Der er orienteringsmøder om den nye FLAG-pulje tirsdag i Hanstholm og onsdag 1. juli i Vilsund. Billetter skal bestilles på Thy360.dk.