1. maj i fraktioner: Partier og fagbevægelse uenige

THISTED:Hvordan er det muligt at være utilfreds med ikke at kunne deltage i en fest, der ikke bliver holdt, og også være utilfreds med, at det ikke er muligt at holde tale til samme fest.

Spørgsmålet blæser i den vind, som normalt får de røde faner til at vaje, når fagbevægelsen fejrer 1. maj. I år bare ikke i Thisted, hvor Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, har valgt ikke at markere 1. maj.

- Jeg forstår ikke, hvordan Enhedslisten har fået opfattelsen af at være holdt udenfor en fest, der ikke bliver holdt, siger Kristian A. Kold, medlem af FH's kommuneudvalg i Thisted og af bestyrelsen for FH Nordjylland.

Det sker efter, at Jens Otto Madsen, Enhedslistens medlem af Thisted Kommunalbestyrelse, har kritiseret, at partiet i de sidste to år ikke har haft indflydelse på tilrettelæggelsen af 1. maj i Thisted. Yderligere finder han det "helt utidigt", at Enhedslisten lokalt er nægtet plads på talerstolen til 1. maj-markeringen. Som konsekvens heraf holder Enhedslisten sit eget 1. maj-arrangement ved Smedjen i Thisted.

- 1. maj er fagbevægelsens festdag mere end et partipolitisk arrangement. Vi havde forsøgt at få nogle faglige talere på dagen, men det var ikke muligt. Derfor valgte vi ikke at markere 1. maj i år, siger Kristian Kold og tilføjer, at selv om de faglige taler prioriteres højest, er indlæg fra politikere også velkomne, hvis de har noget på hjerte.

- Da vi arrangerede 1. maj i 2022 talte Simon Kollerup. Dengang som minister, siger Kristian Kold og tilføjer, at Enhedslisten var synligt repræsenteret på dagen, også med en taler, da den sidste år blev markeret ved 3F's kontor i Silstrup sammen med Socialdemokratiet og SF.

- Jeg har svært ved at se årsagen til, at Enhedslisten siger, som de gør. Normalt er det vel den, der holder festen, som har indflydelse på, hvem der taler, siger Kristian Kold og tilføjer, at FH er partipolitisk uafhængig.

- Vi varetager de nordjyske FH-medlemmers interesser. Derfor taler vi med alle, uanset partibog. De, der træffer de politiske beslutninger, skal også lytte til vores medlemmer, siger Kristian Kold og tilføjer, at det er planen at markere 1. maj i 2024.

- Og Enhedslisten skal være velkommen, siger han.

Morgenmøde hos S

Også i Socialdemokratiet er der undren over Enhedslistens 1. maj-tilkendegivelser.

- Jeg står med en oplevelse af, at det er et forsøg på at slå politisk mønt på balladen om store bededag, siger Preben Dahlgaard, formand for socialdemokratiet i Thisted-kredsen og for partiforeningen i Thisted.

Han konstaterer, at fagbevægelsens 1. maj-markering i år bliver uden socialdemokratisk deltagelse.

- Det var vi orienteret om. I stedet laver vi vores eget 1. maj-arrangement i Kristen Kolds Gade i Thisted klokken 08.30. Det er for vores medlemmer, men andre er velkomne, siger Preben Dahlgaard og tilføjer, at der om eftermiddagen holdes et socialdemokratisk 1. maj-arrangement på Mors med Simon Kollerup som taler.

- Arrangementerne er vores modsvar til det FH-arrangement, som ikke bliver til noget - og som vi ikke var inviteret til, siger Preben Dahlgaard og tilføjer, at 1. maj er fagbevægelsens dag og ikke et socialdemokratisk arrangement.

- Men det er en dag med røde faner og fælles traditioner mellem de røde partier. Sådan skal det gerne blive ved med at være. Det duer ikke - og slet ikke et sted som i Thy og på Mors - at vi ikke kan finde ud af at arbejde sammen om dagen. Som kredsformand håber jeg, at vi næste år igen holder fælles 1. maj, siger Preben Dahlgaard.