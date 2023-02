1. sal i shoppingcenter: Endnu en butik flytter ud

THISTED:Endnu en af de store butikker på første sal i J. P. Jacobsen Centret er på vej til at forlade shoppingcentret i det centrale Thisted.

- Vi flytter ud. Men vi er på udkig efter et andet lokale et sted i Thisted, sige Lars Munkholm, indehaver af tøjbutikken Munk Store, der siden centrets åbning i 2008 har været en af de store butikker på første sal. Her råder butikken over cirka 600 kvadratmeter, inklusive lager.

- Vi havde håbet på, at vi kunne blive her til nogle andre omkostninger. Det kan så ikke lade sig gøre, og så leder vi efter noget andet, siger Lars Munkholm, der regner med at være ude af centret senest i løbet af maj måned.

Han har en tilsvarende forretning i Holstebro. Desuden er der en webshop tilknyttet til de to fysiske butikker, og indehaveren lægger ikke skjul på, at der er blevet sværere at drive en fysisk tøjbutik. Derfor skal den nye butik i Thisted da heller ikke nødvendigvis være ligeså stor som den nuværende.

Tomme butikker skal erstattes af en anden type erhvervsdrivende. Det er i hvert fald planen for førstesalen i J. P. Jacobsen Centret i Thisted. Foto: Bo Lehm

I april flytter to af de andre, tilbageværende butikker på butikscentrets førstesal, Skoringen og Mr. Oliver, ned i stueetagen til det lokale, hvor H&M tidligere havde til huse. Per Overgaard Christensen, medindehaver af J. P. Jacobsen Centret, kunne i sidste uge i en pressemeddelelse oplyse, at der er planer om at leje førstesalen ud til kontorer og liberale erhverv.

De fremtidsudsigter afskrækker ikke Tina Skaarup, indehaver af cafeen Kaffeslapperas, der er placeret midt på førstesalen, lige til højre for rulletrappen nede fra centrets foyerområde.

- Jeg tror på, at det kan blive godt med nogle andre slags erhvervsdrivene i centret, siger hun.

Tina Skaarup, indehaver af Kaffeslapperas, tror på, at det kan blive godt med nogle andre erhvervsdrivende i centret. Foto: Bo Lehm

Per Overgaard Christensen ønsker ikke overfor Nordjyske at uddybe planerne for centret.

- Men vi har noget spændende på vej. Jeg kan bare ikke sige noget som helst nu, siger han.

Fitness World har et lejemål på første og anden sal i J. P. Jacobsen Centret. Men ud over Kaffeslapperas vil Sportmaster, som det ser ud lige nu, være den eneste butik, der er tilbage på førstesalen, når Munk Store flytter ud og Skoringen og Mr. Oliver er rykket ned i stueetagen.

Den daglige leder af Sportmaster i Thisted kan ikke udtale sig om fremtidsplanerne for butikken, men henviser til Sportmaster-kæden, der imidlertid ikke er vendt tilbage på Nordjyskes henvendelse.