10.000 fik gang i vandrestøvlerne: Frisk luft og oplevelser er et hit

THY:På gensyn ude i den friske luft.

Efter at have arrangeret i alt 13 vandreture i lige så mange weekender i træk - den sidste i terrænet nord for Vorupør i weekenden 11. og 12. februar, har Flemming Søvndal Nielsen, manden bag arrangementet Thy Walk 'n Run, pakket de mange hundrede små flag, der har markeret de skiftende ruter væk. I hvert fald for en tid.

- Jo, jeg tænker vi er tilbage med nye ture om et års tid, men om det bliver 13 weekender som i denne omgang - eller lidt færre, det ved jeg endnu ikke, siger Flemming Søvndal Nielsen.

Lige nu glæder han sig over, at det, der i første omgang var tænkt som et tilbud i en coronalukket tid, nu i sin tredje sæson er blevet et tilbud, som mange finder det værd at gå efter.

Denne sæsons sidste gåtur havde mere end 1000 deltagere som med start og mål på Hawblink i Vorupør tog en frisk tur over heder og klitter, langs stranden og gennem nåleskov. Hele turen på små stier, som klares bedst med fornuftigt fodtøj og nærmest er et "no go", hvis man vil have barnevogn med.

- Barnevogne og klapvogne passer ikke rigtig i konceptet. Turen skal være ad de små stier, hvor stiens forløb, overraskende udsigter og uventede oplevelser er del af den helhed, der gør det spændende, siger Flemming Søvndal Nielsen.

Selv uden barnevogne er børnefamilier sammen med vandrere i alderen fra 45-65 år de, der fylder mest på stierne.

Uden at have tal på antallet af deltagere på de enkelte ture, anslår Flemming Søvndal Nielsen, at de 13 ture tilsammen har haft flere end 10.000 deltagere. Lidt færre på de første ture, hvor vejret var en modspiller - og en del flere på de sidste, hvor det var mere imødekommende.

Det er gratis at følge de små røde flag, der markerer ruternes forløb, men der er også mulighed for frivilligt at kvittere for turen og bruge MobilePay som en mulighed for at påskønne det arbejde, arrangøren har lagt i den.

- Selvfølgelig er det rart, når der kommer lidt penge ind, men jeg har også gode samarbejdspartnere, siger Flemming Søvndal Nielsen.

Vandpassager mere varierende mængder af vand er en af de faste udfordringer til deltagerne i Thy Trail Marathon. I år er ingen undtagelse, for der er vådt flere steder på ruten, siger Flemming Søvndal Nielsen. Arkivfoto: Peter Mørk

Alt klar til barskt trail-løb

Lige nu har han fuldt fokus på den sidste lørdag i februar. Her går starten til Thy Trail Marathon, der blev afviklet første gang i 2012 - og som siden har udviklet sig til løbet med nogle udfordringer, der får løberne til at trodse både vand og tungt sand på stranden.

Alle startnumre til løbets tre distancer er for længst udsolgt. De to lange ruter, en hel maraton med start ved Lodbjerg Fyr og en halv maraton, med start på landingspladsen i Stenbjerg, var udsolgt på få minutter, mens det tog lidt længere at sælge det sidste startnummer til den korte distance på 11 kilometer med start i Bøgstedrende. Ruterne har mål i Klitmøller.

Flemming Søvndal Nielsen forventer at have i alt 750 løbere til start. Flest på halvmaraton.

- Alt er klar, men jeg ved også godt, hvad jeg skal bruge tiden til i næste uge, siger Flemming Søvndal Nielsen, som forventer, at han onsdag eller torsdag før løbet kan komme med den endelige prognose for de udfordringer, der venter deltagerne.

- Der er vand flere steder på ruten, men ikke mere end normalt. Måske bortset fra Lillehav, som skal passeres af maratonløberne og i terrænet syd for Klitmøller, som alle skal igennem. Men det er ikke så vådt, at vi må lægge ruten ned på stranden, som det er sket to-tre gange på de sidste 10 år, siger han.