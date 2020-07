10-årig pige kørt ned i fodgængerfelt

THISTED:En 10-årig pige fra Thisted blev mandag klokken 17.16 ramt af en bil, da hun krydsede Simons Bakke i Thisted ad fodgængerfeltet ved roklubben. Bilen, der var på vej ud af byen, blev ført af en 43-årig mand fra Thisted.

En anden bilist, der var på vej ind mod byen, var standset og holdt tilbage for pigen ved fodgængerfeltet. Hun fortsatte over vejen, men bilisten, der var på vej ud af byen, overså tilsyneladende fodgængeren og stoppede ikke.

Den 10-årige pige blev fløjet til Aalborg Universitetshospital. Ifølge Lokalpolitiet i Thisted er pigens kvæstelser ikke livstruende.

Den 43-årige bilist sigtes for ikke at holde tilbage for en fodgænger i et fodgængerfelt.