10-årige Williams skaterdrøm lever videre: Politikere positive overfor surf- og skateprojekt

HANSTHOLM:Mandag eftermiddag kunne den lokale etableringsgruppe bag et nyt skate- og surfspot i Hanstholm byde velkommen til 21 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der var mødt op i Sundhedshuset for at blive klogere på planerne for projektet.

- Vi er ret langt med projektet på idéfaseniveau, men det, vi skulle finde ud af, var, om vi skulle gå videre i projekteringsfasen. Og vi fornemmer, at der er en ret god opbakning, både politisk og lokalt, siger Jens Schneider Rasmussen, der sidder med i den lokale etableringsgruppe.

Han er far til 10-årige William Schneider, der elsker at køre på løbehjul. Det var faktisk Williams idé, at man skulle lave en skatepark i Hanstholm.

Ideen er, at det nye spot skal tiltrække skatere, men også andre aktiviteter som surfing, MTB, løbehjul og yoga. Samtidig skal hallen bruges som forsamlingshus.

Jens Schneider Rasmussen fortæller, at der indtil videre er samlet 100.000 kr. ind alene fra lokale bidragsydere.

Fra politisk hold var der også rosende ord til projektet:

- Der var virkelig gode tilbagemeldinger fra medlemmerne af kommunalbestyrelsen, og de synes, det var et spændende projekt. Det gør, at vi er helt klar til at gå videre med det, og drømmen er at få projektet realiseret i løbet af de kommende par år, siger Jens Schneider Rasmussen.

Borgmester Ulla Vestergaard (S) var én af de lokale politikere, der var mødt op for at høre mere om projektet.

- Vi har set en råskitseplan, som nu skal ud og flyve og se, om det kan holde. Der er rigtig meget arbejde, der pågår her efterfølgende, men jeg synes, det er unikt, hvis vores kommune kan få den type aktiviteter til området, siger hun og tilføjer:

- Vi er så privilegerede på natur, sport og kultur, at hvis man kan forene alle de dele på endnu et fantastisk spot i vores kommune, ville det være super. Jeg roste og anerkendte især William, der har fået ideen, siger borgmesteren, der glæder sig til at se, hvordan arbejdet forløber fremadrettet.