10 års stædighed giver resultat: Lille kirke får ny rolle som lokalt samlingssted

KALLERUP:Tålmodighed belønnes.

I hvert fald kan menighedsrådsmedlemmerne Børge Hornstrup og Jytte Nielsen, konstatere, at de første tanker om den gennemgribende nyindretning af Kallerup Kirke, som nu er afsluttet, blev tænkt for 12 år siden.

For 10 år siden sagde den daværende biskop og Den Kongelige Bygningsinspektør god for tanken om at fjerne de gamle kirkebænke og prædikestolen fra kirkerummet med en bemærkning om, at inden af delene var bevaringsværdige.

Men derfra er tingene ikke gået hurtigt.

- Det skal stadig være et roligt kirkerum, som kan rumme både glæde og sorg, siger Børge Hornstrup og understreger, at selv om rummet nu kan bruges til mere, er det først og fremmest en kirke Foto: Bo Lehm

- Et par gange undervejs har vi været ved at give op, men vi har været stædige, siger Børge Hornstrup, som nu glæder sig over, at alt er så langt, at det nyindrettede kirkerum kan indvies i eftermiddag klokken 17 med deltagelse af både provst og biskop.

Kirkerummet i Kallerup skal fortsat bruges til kirkelige handlinger. 25. september er der gudstjeneste, og 1. oktober barnedåb. Det er Børge Hornstrups barnebarn, der skal døbes - og drengen er syvende generation af slægten Hornstrup, som på den måde får et personligt forhold til den lille kirke.

Udefra ligner Kallerup Kirke sig selv, men inde i kirken er alt forandret. Foto: Bo Lehm

I januar gik håndværkerne i gang med de arbejder, der har ændret kirkerummet fra at fremstå som et kirkerum i "gammeldags" betydning til et rum til såvel kirkelige handlinger og til mange andre aktiviteter, der kan afvikles i respekt for, at rummet stadig først og fremmest er en kirke.

- Det skal stadig være et roligt kirkerum, som kan rumme både glæde og sorg, siger Børge Hornstrup om den del af rummets funktion.

De nye ting, der også skal have en plads i bygningen, kan være flere og også meget forskellige. Hvilke er endnu ikke afgjort.

- Det må komme an på en prøve. Ud fra de henvendelser, der kommer på brug af rummet, må vi tage stilling til, hvad der er muligt eller ikke muligt, siger Jytte Nielsen og tilføjer, at at rummet ikke kommer i brug til private fester.

Men i det rum, der måske kan blive et anderledes forsamlingshus, et multirum eller et eksperimentarium for forskellige aktiviteter, er der i udgangspunktet vide rammer, men i respekt for, at rummets vigtigste funktion fortsat er som ramme om kirkelige handlinger.

Den gamle prædikestol er taget ned og afløst af en talerpult, den romanske døbefond hugget i granit understreger kirkens århundrede gamle historie, men nu står den i et rum, hvor kirkebænkene er skiftet ud med moderne stole som hurtigt kan stilles op på nye måder alt efter hvilket formål, rummet skal indgå i. Foto: Bo Lehm

Udstillinger, koncerter, foredrag, teater, workshops kan være nogle af de ting, der også kan blive plads til i rummet. For nu er det bygget til det. Toppladen over panelerne langs kirkerummets vægge - den er i øvrigt omhyggeligt tilpasset den ujævne overflade på væggens sten, kan fungere som hylde, hvis der skal laves udstillinger. Strømudtag i gulvene gør det let at få adgang til elektricitet over hele rummet uden at skulle bøvle med alt for lange forlængerledninger. Samtidig gør 80 nye, løse stole det let at placere folk i rummet, så det passer bedst i forhold til de forskellige aktiviteter - eller fjerne stolene helt, hvis der ikke er brug for dem.

Prisen for det "nye" kirkerum er 1,8 mio. kroner - alt inklusive, fortæller Børge Hornstrup. Men resultatet er både alle pengene og det ti år lange, seje træk værd.

Fra kirkegården er der samme vide udsigt som altid, men inde i kirken ser tingene anderledes ud, for rummet er nyindrettet med øje for nye formål og muligheder. Jytte Nielsen, tv., og Børge Hornstrup, der her flankerer sognepræst Anders Egon Møller understreger, at selv om kirken nu kan bruges til flere formål, er den stadig først og fremmest en kirke. Foto: Bo Lehm

- Beslutningsprocessen kunne godt have været kortere. Undervejs har der været nogle bureaukratiske udfordringer, men det skyldes nok, at vi var en tand for tidligt ude med tankerne om at "frisætte" et kirkerum og gøre det muligt at bruge det til andre formål. Men havde vi ikke gjort det, var Kallerup Kirke blevet til en lejlighedskirke med nogle få gudstjenester i løbet af året - og nu og da en begravelse, siger Jytte Nielsen.

Nu er der plads til andet og mere, og det bliver op til et nyt aktivitetsudvalg i samarbejde med provstiet at få de nye rammer udnyttet bedst muligt.