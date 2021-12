10 almene boliger er på vej i Vestervig: Men der er behov for mindst syv mere i landsbyen

VESTERVIG:10 nye almene boliger er på vej i Vestervig, efter at Thisteds kommunalbestyrelse i efteråret godkendte finansieringen af projektet.

Men lederen af dette såkaldte Klosterbo-projekt, Keld Jensen, mener ikke, at Vestervig skal lade sig nøje med det. Så når de 10 boliger er lejet ud, vil man gå i gang med at søge om yderligere syv boliger.

17 boliger var, hvad der oprindelig blev søgt om at opføre på den godt 10.000 kvadratmeter store grund ved Aagade i den nordlige del af byen.

Men projektet blev altså i sidste ende beskåret til de 10, der skal opføres af Boligselskabet Nykøbing Mors sammen med administrationsselskabet Domea.

Der er planlagt totalentreprise i foråret, og hvis projektet kan holdes inden for budgettet på 17,3 mio. kr., vil byggeriet formentlig kunne gå i gang i begyndelsen af 2023.

Budgettet kan blive en udfordring i lyset af det stigende byggeomkostninger, erkender Keld Jensen.

- Men vi var på den gode side, inden projektet blev sat i gang, så jeg vil mene, at vi har noget at tage af. Ellers må vi rette til, siger han.

På dette, godt 10.000 kvm. store areal i Vestervig er der givet tilladelse til 10 almene boliger. Men der er behov for i hvert fald yderligere syv boliger, mener lederen af Klosterbo-projektet, Keld Jensen. Foto: Styrelsen for Effektivisering og Digitalisering

Klosterbo-projektet skal sikre, at der er lejeboliger i Vestervig til bl. a. ældre, som gerne vil sælge deres hus og flytte til noget mindre. Ifølge Keld Jensen er der i øjeblikket 16 interessenter til de almene boliger.

Og på lidt længere sigt vil der også være basis for en tredje etape - nemlig et byggeri på nordsiden af Christinavej. Det var dette område, initiativtagerne i første omgang havde udset sig til byggeriet.

Denne placering blev afvist på grund af nærhed til et svinelandbrug og dermed mulige lugtgener. Men Keld Jensen mener, at der på et senere tidspunkt måske alligevel kan blive mulighed for at få tilladelse til at bygge på det sted.