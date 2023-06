100 mio. gør en forskel: Trængt kommune får værdifuld håndsrækning

NYKØBING:- Vi er kommet tættere på ministeriet og har skabt dialog og samarbejde. Det vil gøre det lettere at forsvare og forklare de ting, vi gør.

Sådan beskriver borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) en anden side end den rent økonomiske af aftalen om Udviklingspartnerskab for 2023-2026 mellem Morsø Kommune og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Aftalen, der blev indgået torsdag, har over de næste fire år, fra 2023 til 2026, en samlet værdi for kommunen på 100 mio. kroner.

Kommunen har for 2023 modtaget et ekstraordinært forhøjet særtilskud på 40 mio. kroner. Det beløb er indregnet i de 100 mio. kroner. I de følgende tre år er det årlige tilskud efter den nye partnerskabsaftale på 20 mio. kroner årligt.

Udviklingspartnerskabet er indgået med afsæt i Udligningsloven, som giver indenrigs- og sundhedsministeren mulighed for at fordele penge fra en tilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner. Når Morsø Kommune er en af dem, skyldes det, at kommunen i følge aftalen med ministeriet opfylder et "relativt stort antal kriterier for en vanskeligt stillet kommune med demografiske, socioøkonomiske og vedvarende økonomiske udfordringer".

Pengene fra udviklingspartnerskabet fjerner ikke alle problemer over de kommende fire år, siger Hans Ejner Bertelsen.

- Men det er en hjælpende hånd. Uden aftalen havde vi stået i en situation, hvor vi havde været 100 procent afhængig af særtilskudshjælp. Nu har vi pengene fra udviklingspartnerskabet som en arbejdskapital og har stadig muligheden for at søge ekstra penge, siger borgmesteren.

De næste fire års særtilskud til kommunen er i følge aftaleteksten givet med henblik på, at kommunen iværksætter langsigtede investeringer i tiltag til at forbedre sin økonomiske situation.

Hans Ejner Bertelsen understreger, at der allerede er taget flere initiativer. Og at det er sket i dialog med Indenrigs- og sundhedsministeriet.

- Aftalen definerer overordnet nogle satsningsområder som kan medvirke til at løfte vores økonomi. Vi har drøftet med ministeriet, hvad vi kan styrke og gøre bedre, og det lægger vi nu yderligere energi i. Og udviklingen af områderne understøttes yderligere med pengene fra fra udviklingspartnerskabet. Nu skal vi bygge på år for år, siger borgmesteren.

I aftaleteksten oplister en række initiativer, som enten forventes iværksat eller videreført frem til 2026.

Det er en gennemgang af den kommunale drift. Det arbejde er sat i gang og sigter blandt andet mod at "opnå en effektiv udgiftsstruktur inden for passende tilbud og kvalitetsniveau".

Med udgangspunkt i udviklingsplanen for Mors frem mod 2030 samt kommunens planstrategi for 2019-2023 skal der arbejdes med videreudvikling af erhverv, herunder i forhold til handelsliv og erhvervsudvikling omkring Nykøbing Mors og som det tredje initiativ i partnerskabsaftalen skal der arbejdes med turisme- og bosætningsområdet.

- Alle tre er områder, som partnerskabsaftalen gør det muligt at styrke yderligere, siger Hans Ejner Bertelsen.