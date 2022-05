11 unge laver teenage-teater - og har premiere i Litauen

THISTED:Hvad drømmer en dansk teenager om i 2022? Hvad er det, der er så vildt irriterende ved forældre? Og hvordan er det at være en følelsesmæssig rutsjebane?

Spørgsmål af den slags forsøger et hold unge fra Thy at besvare med en ny teaterforestilling, der har fået titlen "Smells Like Teenspirit".

Bag forestillingen står UngKunstThy, Limfjordsteatrets talenthold for unge fra Thy. De 11 unge i alderen 14 til 19 år har selv skabt forestillingen med både tekst, musik og det visuelle og fysiske univers. Alt sammen i samarbejde med de tre instruktører, Pernille Nedergaard Haugesen, Steen Nedergaard Haugesen og Stisa Søgaard.

"Smells Like Teenspirit" har premiere på Limfjordsteatret i Thisted torsdag 19. maj. Men inden da tager holdet på tur til Litauen, hvor forestillingen er med i en teaterfestival for unge, "Little Melpomene".

Pernille og Steen Nedergaard Haugesen har i mange år lavet teater for og med børn og unge i København, og de har en gang tidligere været med på den litauiske festival.

- Vi skrev til dem og spurgte, og så var vi heldige at komme med på festivalen, fortæller Pernille Nedergaard Haugesen.

Vildtvoksende

I Thy har Limfjordsteatret her i foråret også gang i et teaterprojekt, "Vildtvoksende", for børn fra en række lokale børnehaver.

Fordelt på tre hold tager børnene på inspirationstur i Nationalpark Thy, hvor de - ud over fysiske naturmaterialer - samler lyde, dufte, smage og farver.

Og sammen med nogle kunstnere bearbejdes det hele til levende installationer, som børnene viser frem for deres forældre og familie i en "forestilling" på Limfjordsteatret i Thisted.

Den sidste af de tre forestillinger finder sted 18. maj.