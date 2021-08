112 sigtelser mod vognmand og chauffører: Bødekrav på 650.000 kroner

HANSTHOLM:Tungvogncenter Nord ved Nordjyllands Politi efterforsker lige nu en sag, hvor en vognmand fra Hanstholm og dennes ansatte chauffører ifølge politiet har undladt påkrævede registreringer i lastbilernes såkaldte takografer - fartskiver.

Tungtvognscenterets efterforskning i sagen har resulteret i alt 59 sigtelser til vognmanden, og 53 sigtelser fordelt på 12 chauffører.

- Og den slags overtrædelser koster altså dyrt,” fastslår Claus Kjær-Pedersen fra Nordjyllands Politi, der pointerer, at de nævnte sigtelser totalt set gør, at den samlede bødepåstand løber op på cirka 650.000 kr.

Overtrædelserne – der vedrører Europa-parlamentets og Rådets forordning nr. 165 fra 2014 (Takografforrodningen) og Europa-parlamentets og Rådets forordning nr. 561 fra 2006 – er foregået over en periode på cirka en måned i starten af 2021, mener politiet.

Handler om trafiksikkerhed

- Fartskiver, der også kaldes for takografer, registrerer hastighed og køre- og hviletiden – og det gør dem til vigtige for trafiksikkerheden. Forud for denne sag er der derfor lagt et stort arbejde i at udrede overtrædelserne via særligt en kollega i Tungvognscenter Nord, som er tilknyttet den almindelige vejsidekontrol, oplyser politikommissær Claus Kjær-Pedersen.

Politikommissæren understreger, at kontrollen overordnet set handler om trafiksikkerhed og om at begrænse antallet af udmattede lastbilchauffører på de danske og europæiske veje.

- Det handler om at skabe tryghed på vejnettet. Derudover er reglerne indrettet til at skabe lige konkurrencevilkår for vognmændene, tilføjer Claus Kjær-Pedersen.

Sagen er stadig under efterforskning, og de implicerede chauffører og vognmanden har ikke endeligt taget stilling til sigtelserne.