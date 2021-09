1200 smagte på herlighederne: Masser af fristelser til de ølelskende smagsløg

THISTED:Mere end 20 ølproducerende kolleger - professionelle bryggerier og en håndfuld hjemmebryggere - var lørdag inviteret inden for til hos Thisted Bryghus.

Så der var nok af smagsvarianter at komme efter i teltene på bryghusets grund. Men der var også nok af ølelskende smagsløg, som skulle fristes: 1200 mere eller mindre ihærdige ølentusiaster havde sikret sig billet til Thisted Ølfestival, som dermed blev den hidtil største.

Hanne Kjær fra Thisted vil ikke kalde sig selv ølentusiast:

- Men jeg kan godt li’ en god øl, siger hun, der var til festival sammen med Mona Sloth og Jens Kristian og Pia Skriver.

Mona Sloth, Pia Skriver, Jens Kristian Skriver og Hanne Kjær skåler i øl fra bryggeriet Syndikatet.

Som de andre festivalgæster var de hver blevet udstyret med et lille ølglas og otte poletter, som hver gav adgang til én smagsprøve på 10 centiliter. De fire afleverede deres første poletter ved standen for et bryggeri fra Djursland, Syndikatet.

- Deres øl skal jeg hen og smage på hvert år, fortæller Hanne Kjær, der i denne omgang har valgt en øl med kaffesmag, mens andre i selskabet smagte på et lidt stærkere bryg ved navn Elskerinden.

Men det er ikke alkoholprocenten, det kommer an på, understreger Jens Kristian Skriver:

- I dag er det jo med øl som med rødvin, man kan mødes og snakke om smagen. For 20 år siden fandtes der kun almindelig pilsnerøl, og så var der ikke noget at snakke om. Her er der selvfølgelig nogle, der ligner hinanden, men man kan alligevel snakke om, hvilken der er bedst, siger han.

- Så vi bliver mere og mere kloge, indskyder en anden.

- Ja, især sidst på dagen, griner Jens Kristian Skriver.

Jens Grøn, indehaver af Nr. Nissum Håndbryg, præsenterer et af det ligge bryggeris produkter,.

Selv om der er mange om buddet, så er der stadig kunder til godt øl fra et mikrobryggeri, fastslår Jens Grøn, der i fire år har drevet Nr. Nissum Håndbryg på sin landejendom på den anden side af Nissum Bredning - med udsigt til Thy.

- Vi har ikke mærket noget til coronakrise. Det er kun gået en vej med salget, og det er op, siger han, der ud over til overnattende autocampister og andre forbipasserende sælger sit bryg i lokalområdets butikker.

Allan Jensen og Jannie Kristensen er indehavere af Bangsbo Brewing Company fra Frederikshavn - der her har skænket smagsprøver til et selskab fra deres nærområde, Sindal.

Andre nøjes med at brygge til eget - og venner og bekendtes - forbrug. Foruden nogle helt lokale af disse håndbryggere deltog også et par stykker, som kom længere væk fra, herunder Bangsbo Brewing Company fra Frederikshavn.

- Vi har brygget tre-fire år, så det er forholdsvis nyt. Det er rart at komme herned og møde en masse mennesker og dele erfaringer med andre bryggere, siger Allan Jensen, som deler ølinteressen med kæresten Jannie Kristensen.

Aage Svenningsen, direktør for Thisted Bryghus, havde lørdag 1200 gæster.

Værten for det hele, Thisted Bryghus' direkør Aage Svenningsen, er ikke ked af at have lukket så mange konkurrenter indenfor:

- De er kolleger, ikke konkurrenter. Vi har allesammen gavn af, at der er stor interesse for specialøl, fastslår han.

Et af kollega-bryggerierne, Det Lille Bryggeri fra Sjælland, kunne skilte med Årets Bryggeri 2020, den hædersbevisning fra Danske Ølentusiaster, som Thisted Bryghus for nogle år siden modtog tre år i træk.

Det Lille Bryggeri fra Sjælland kan skilte med at være kåret til Årets Bryggeri 2020 - den hæder, Thisted Bryghus tidligere har haft i tre år.

- Selvfølgelig vil vi gerne være. Årets Bryggeri igen.Men vi kan godt leve med, at det ikke er os. Der er jo 230 bryggerier i Danmark, så det er enormt svært at få den hæder, siger Aage Svenningsen.

Ved Thisted Bryghus' egen stand var der - i hvert fald på et tidspunkt - temmelig lidt at lave.

Martin Gade skænker øl på Thisted Bryghus' stand.

- Men når folk har været rundt og smage, så vender de tilbage til det sikre, sagde en af bryghusets folk bag disken, Martin Gade, som til daglig er lagermand på bryggeriet.