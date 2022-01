13.000 kvadratmeter tumleplads: Nu indvies den ombyggede Thyhallen

THISTED:Håbet var, at lørdagens indvielse af første etape på byggeriet af Thisted Kommunes nye ”Center for sundhed - Thyhallen” - med den udvidede og moderniserede centerhal som en markant del, skulle markeres med en folkefest.

Sådan går det ikke helt, for den udbredte coronasmitte gør, at der bliver plads til færre folk til festen og de aktiviteter, der afvikles på lørdag.

Men der bliver lejlighed til at se forskellige aktiviteter både i springcentret og i de øvrige haller, fremgår det af en pressemeddelelse fra Thisted Kommune.

Klokken 14.15 bliver der også plads til publikum i centerhallen, hvor Thisted Kommune uddeler 400 billetter efter ”først til mølle-princippet”, når Mors-Thy Håndbold spiller træningskamp mod svenske Önereds i den hal, som fremover bliver den ene at MTH’s to hjemmebaner.

Den moderniserede centerhal er sammen med de nye haller første etape i byggeriet af ”Center for Sundhed - Thyhallen”. Visionen bag ombygningen af Thyhallen er at få Thisted Kommune i førertrøjen, når et gælder Sundhed, Bevægelse og Fællesskab for alle - også for de borgere, som normalt ikke er del af et sundt fællesskab.

Byggeriets første etape omfatter et nyt spring- og motorikcenter, en ny multifunktionel hal, samt opgradering og modernisering af Centerhallen.

Sådan kommer det færdige ”Center for Sundhed - Thyhallen” til at tage sig ud. Arbejdet på projektets anden etape starter i foråret. Illustration: Thisted Kommune

Arbejdet på anden etape starter i foråret. Den består af en tilbygning med et nyt sundhedshus i tilknytning til Thyhallen, som bliver hjemsted for 27 kommunale sundhedstilbud. Desuden skal hele den eksisterende foyer og dele af kælderen bygges om, så der skabes nye funktioner og en fuldstændig sammensmeltning af idrætscenter og sundhedshus.

Projektets tredje og sidste etape indeholder en opgradering af udeområderne med løbe- og gangsti rundt om hele komplekset, flere aktivitetsspots og andet, så disse fuldt ud understøtter multifunktionaliteten i de indendørs faciliteter.

Visionen bag det samlede projekt er, at det skal have afsmittende virkning på borgernes deltagelse i sunde fællesskaber og foreningsliv i hele kommunen, med livslang forbedring af livskvaliteten til følge.