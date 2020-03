14 dage med sporarbejde i Sydthy

THY:Naboer til Thybanen og folk, der færdes på vejene omkring banens forløb i Sydthy må fra 15. marts og to uger frem være forberedt på sporarbejde og midlertidige lukninger af overkørsler.

Banedanmark går nemlig i gang med tredje etape i arbejdet med at etablere nyt signalsystem på Thybanen. Det drejer sig om den 25 kilometer lange strækning mellem Bedsted og Hvidbjerg.

På første etape, Snedsted-Thisted, blev signalsystemet taget i brug 24. februar, og nu er den anden etape mellem Snedsted og Bedsted også blevet færdig. Derfor kører Thybanen også på denne strækning på det nye signalsystem.

Ifølge en pressemeddelelse fra Banedanmark vil togpassagerer på Thybanen de næste par uger kunne forvente et cirka tre minutter langt ekstra ophold på Bedsted Station i nordgående retning, når togene skal omstilles fra det gamle signalanlæg til det nye signalsystem. I den sydgående retning forventes der ingen forsinkelser.

Togtrafikken bliver desuden berørt i weekenden, hvor der kører togbusser på hele strækningen mellem Bedsted og Thisted. Biltrafikken vil blive påvirket i hverdagene, idet der lukkes for overkørsler, mens der arbejdes på bomanlæggene. Arbejdet er tilrettelagt, så bilisterne, cyklister og gående får så lille en omvej som muligt. Naboer, trafikanter og togpassagerer opfordres til at holde sig opdateret via Banedanmarks hjemmeside og på Rejseplanen.dk, fremgår det af pressemeddelelsen.

HER SPÆRRES OVERKØRSLER Arbejdet med nyt signalsystem på Thybanen foregår i fire etaper: Etape 1: Snedsted - Thisted (i drift fra den 24. februar), etape 2: Bedsted - Snedsted (i drift fra den 9. marts), etape 3: Hvidbjerg - Bedsted, etape 4: (Struer) - Hvidbjerg. I forbindelse med etape 3 bliver der følgende spærringer af overkørsler på strækningen Hvidbjerg-Bedsted: Storhøjvej: 15. marts kl. 01:00 til 20. marts kl. 23:00 Mellemvej: 15. marts kl. 01:00 til 20. marts kl. 23:00 Møllegade: 15. marts kl. 01:00 til 20. marts kl. 23:00 Overgang ved Hurup Skole (sti): 22. marts kl. 20:00 til 27 marts kl. 04:00 Bredgade: 22. marts kl. 20:00 til 27. marts kl. 04:00 Ydbyvej: 22. marts kl. 20:00 til 27. marts kl. 04:00 Limfjordsvej: 22. marts kl. 20:00 til 27. marts kl. 04:00 Søndergade: 22. marts kl. 20:00 til 4. april kl. 04:00 Overkørslerne ved Thylandsgade, Toftegade, Oddesundvej, ned til Oddesundvej 305 og Barslevvej afspærres ikke da de ombygges, mens der ikke kører tog. Kilde: Banedanmark VIS MERE

Thybanen er den tredje togstrækning, hvor Banedanmark udruller det nye signalsystem (ERTMS). Hidtil er systemet taget i brug på Vendsysselbanen og strækningen Roskilde-Køge.

De nye signalsystemer skal sikre, at der i fremtiden vil være markant færre signalfejl på togdriften i Danmark. Erfaringerne fra Banedanmarks første strækninger med ETCS og CBTS, viser, at systemerne her har givet flere tog til tiden, så passagererne oplever færre forsinkelser grundet signalfejl.

Inde i toget mærker man som passager ingen forskel med det nye signalsystem, men for lokomotivførerne gør det en kæmpe forskel. Tidligere har lokomotivførerne skullet holde øje med fysiske signaler langs med banen og i nogle tilfælde være i telefonisk kontakt med kommandoposter. Med det nye system får de dem digitalt på en computerskærm inde i førerhuset.