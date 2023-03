14 mio. ekstra er ikke småpenge: Budgettet skal holde

THISTED:Genbrugscentret i Frøstrup skal bygges om, og det samme skal Thisted Genbrugscenter, hvor der ydermere skal opføres faciliteter til omlastning af det genbrugsaffald, der kildesorteres ude i de enkelte husholdninger. I øjeblikket sker det som en midlertidig løsning i en hal i Thorsted.

I april 2022 blev der afsat 56 mio. kroner til ombygningerne på de to genbrugscentre og til en ny omlastehal. I november sidste år blev den bevilling forøget med 14 mio. kroner til 70 mio. kroner som følge af ændrede momsregler på affaldsområdet.

På det seneste møde i kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik skulle der tages stilling til yderligere en tillægsbevilling på 14,225 mio. kroner. Dermed ville den nye anlægsbevilling til genbrugscentre og omlastehal blive på 84.255 mio. kroner.

Men her har udvalget valgt at slå bremsen i. Sagen er returneret til forvaltningen med besked om, at de tre projekter skal tilpasses, så de kan realiseres indenfor bevillingen på 70 mio. kroner.

- Vi siger ikke bare "ja" til en tillægsbevilling på godt 14 mio. kroner. Vi har en opfattelse af, at de nye selvbetjeningsmuligheder giver mindre pres på genbrugscentrene, siger udvalgsformand Jens Kr. Yde med tanke for 24/7-selvbetjeningsordningen, som har udjævnet de tidligere spidsbelastningstidspunkter på centrene til fordel for et mere jævnt flow, fordi brugerne ikke mere er afhængige af bestemte åbningstider.

Tillægsbevillingen på 14,225 mio. kroner, som udvalget har sagt nej til, var fordelt med 940.000 kroner til genbrugscentret i Frøstrup, hvor den nye anlægsbevilling lød på 7,19 mio. kroner. 9,375 mio. kroner var tillægsbevillingen til genbrugscentret i Thisted, hvor den nye anlægsbevilling ville nå op på 46,875 mio. kroner. Endelig skulle den oprindelige anlægsbevilling til omlastehallen på 26,25 mio. kroner forøges med 3,94 mio. kroner til 30,19 mio. kroner.

- Opførelsen af den nye omlastehal er den mest presserende del af det samlede projekt. Sorteringen foregår i øjeblikket i en hal i Thorsted, men det er midlertidigt. Derfor skal det undersøges, hvordan den del af projektet kan fremrykkes og realiseres hurtigt, siger Jens Kr. Yde.

Han tilføjer, at selv om budgettet på 70 mio. kroner muligvis er estimeret for lavt i forhold til de faktiske priser, er der grund til at undersøge, hvorfor det bliver godt 14 mio. kroner dyrere.

-Vi skal have et overblik over årsagerne til stigningen og på det grundlag bedømme, hvad der er muligt at realisere. I forhold til omlastehallen skal vi også have beskrevet, hvad vi får for de godt 30 millioner, som er den nye pris i forhold til den oprindelige bevilling på 26,25 mio. kroner, siger udvalgsformanden.