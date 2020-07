15-årig knallertkører forlod uheldssted: Nu er han sigtet

THISTED:En 15-årig knallertkører er blevet sigtet for at forlade et færdselsuheld.

Det oplyser lokalpolitiet i Thisted.

I sidste uge opfordrede politiet føreren af en rød Ford Fiesta til at melde sig selv, efter bilisten påkørte den 15-årige knallertkører ved udkørslen fra J. P. Jacobsen Centret ved Toldbodgade i Thisted.

Men efter at bilisten og et vidne havde henvendt sig til politiet, viste det sig, at det var den 15-årige knallertkører, der var stukket af fra uheldsstedet. Det var ellers den 15-årige selv, der havde anmeldt uheldet.