17-årig kørte vanvittigt og med falske nummerplader

THY:En 17-årig dreng, som kører fra politiet i en stor sort Mercedes med en hastighed på over 200 kilometer i timen.

Ikke hverdagskost i Nordvestjylland, men det var præcis, hvad der skete fredag aften kort efter klokken 19 på Hjardemålvej mellem Østerild og Ræhr. Politiet stoppede forfølgelsen, da farten overskred vanvidstærskelen. Umiddelbart var bilen svær at spore, idet bilen var forsynet med falske nummerplader.

- Heldigvis viste drengens forældre sig samarbejdsvillige og hjælpsomme. De kom ind på stationen med ham. Familien er fra lokalområdet, og drengen står som ejer af bilen, men den er hverken indregistreret og forsikret. Han blev sigtet for kørsel uden førerret og for dokumentfalsk. Det viste sig, at den unge mand havde købt de falske nummerplader på internettet, siger politikommissær Jørgen Jensen, Thisted Politi.

Den alvorligste sigtelse mod den 17-årige er hastighedsoverskridelsen.

- Vi har konfiskeret bilen, idet vi mener, det ligner vanvidskørsel. Vi har endnu ikke opgjort den eksakte hastighed, den unge mand kørte med. Det arbejder vi på, siger Jørgen Jensen.