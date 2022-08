17-årig lånte legitimation for at komme på bar

THISTED:En ung mand på 17 år havde ikke heldet med sig, da han fredag aften forsøgte at slippe ind på Heidi's Bier Bar på Østerbakken i Thisted.

Den unge mand havde lånt en ældre kammerats legitimation, men det blev opdaget af personalet, der tilkaldte politiet.

Den 17-årige, der er fra Thy, sigtes for at misbruge en andens legitimation. Men han slipper ikke med det. Heidi's Bier Bar udstedte også to års forbud mod at komme på restaurationen. Og han kan dermed heller ikke komme ind i mere end et år efter, at han faktisk er fyldt 18 , oplyser lokalpolitiet i Thisted.