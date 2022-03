17-årig vanvidsbilist kørte over 200 km/t på landevej: Nu er der faldet dom

NORDTHY:Fængsel, frakendelse af førerretten i tre år, farvel til bilen og en bøde oveni. Det er den straf, dommeren ved retten i Holstebro onsdag udmålte til en nu 18-årig ung mand, der stod tiltalt for vanvidskørsel. Dommen er dog ikke endelig, idet den unge mand udbad sig betænkningstid i forhold til eventuelt at anke, oplyser anklager Camilla Berg.

Den unge mand, der er fra den nordlige del af Thisted Kommune, var kun 17 år og havde endnu ikke taget kørekort, da han en aften i oktober sidste år ræsede afsted ad Aalborgvej fra Vesløs mod Østerild og videre op ad Hjardemålvej med en hastighed, der over en længere strækning oversteg 200 kilometer i timen.

En politipatrulje fulgte efter bilen, men opgav forfølgelsen, da farten blev for høj. Bilen, en Mercedes AMG personbil, var svær at spore, idet det viste sig, at den var forsynet med falske nummerplader. Den unge mands forældre kom dog ind på politistationen med ham efterfølgende, fremgår det af den artikel, som Nordjyske bragte i oktober på basis af referatet af politirapporten.

Den 17-årige stod som ejer af bilen, men han havde købt de falske nummerplader på nettet. Køretøjet var hverken registreret eller ansvarsforsikret i Danmark, og i øvrigt var to af dækkene nedslidte.

Dommen lød på 60 dages fængsel, hvoraf 20 dage skal afsones. De øvrige 40 dage er gjort betinget med vilkår om tilsyn af kriminalforsorgen og samfundstjeneste. Som nævnt mister den nu 18-årige unge mand også førerretten i tre år fra endelig dom, bilen konfiskeres, og han får en bøde på 5500 kroner for de øvrige færdselsforseelser. Han har en frist på 14 dage til at anke dommen.