17 var til møde om ny LAG

THY-MORS:- Det var et overordnet, generelt informationsmøde om, hvad der skal ske for at etablere en ny LAG Thy-Mors. På det grundlag var det fint, at der mødte 17 mennesker frem. Mødet skulle munde ud i en såkaldt interessetilkendegivelse, og den fik vi. Så skal der nok dukke flere folk under det videre arbejde i efteråret.

Det siger Inger Bøgh Bisgaard, koordinator for LAG Thy-Mors, oven på onsdagens infomøde i Thisted. Det lakker mod enden for den nuværende LAG, som har eksisteret siden 2014, og som har formidlet økonomisk støtte fra stat og EU til en lang række projekter, der har løftet de lokale landdistrikter til lands og til vands.

Bolig- og Planstyrelsen har med politisk opbakning bestemt, at der skal etableres en ny ordning for de Lokale Aktionsgrupper for perioden 2023-2027. Det kræver helt nye organisationer, og man skal over for den statslige myndighed kunne dokumentere et interessegrundlag samt formulere en strategi for at blive godkendt til at formidle støtte i perioden.

Nu kan Inger Bøgh Bisgaard skrive til styrelsen, at der er en interesse for at fortsætte i en ny LAG i Thy og på Mors.

- Vi følger Leader-princippet. Det vil sige, at den nye LAG skal være båret af bottom-up, hvor initiativet kommer fra borgerne gennem interessegrupper. Vi fik på mødet en del forslag til, hvilke grupper, vi kan kontakte. Det skal hjælpe os videre med at etablere en integreret LAG og FLAG (for henholdsvis landbaserede og maritime projekter, red.) for Thisted og Morsø Kommuner, og det vil vi søge penge til, sideløbende med, at vi i løbet af efteråret får holdt borgermøde og valgt en bestyrelse for den nye LAG, som så skal endeligt godkendes ved årssskiftet, siger Inger Bøgh Bisgaard.

Den nuværende LAG Thy-Mors har et hængeparti med hensyn til at uddele sidste pulje penge på 930.414 kroner. Der var ansøgningfrist i tirsdags.

- Vi har fået 12 ansøgninger ind. De vil blive behandlet på et bestyrelsesmøde 9. juni, hvorefter ansøgerne vil få besked, siger Inger Bøgh Bisgaard.