18 år siden i dag: Kan du genkende stjernerne fra historisk ligaoprykning

MORS:Mens spillerne fra Mors-Thy Håndbold stadig plejer de ømme ben efter gårsdagens sejr over SønderjyskE, kan de passende tage et blik tilbage på det, der for alvor kickstartede den position, som de blå i dag har på håndboldens Danmarkskort.

I dag er det nemlig præcis 18 år siden, at lokalområdet for første gang nogensinde fik sig et håndboldhold i den bedste danske række, da HF Mors på udebane sikrede sig oprykning til ligaen med en sejr i Helsingør.

Her har vi samlet et kæmpe galleri af pressefotograf Bo Lehms billeder fra dengang. Klik dig gennem et nostalgisk overblik og se om du kan genkende alle fortidens stjerner.

Kan du genkende stjernerne fra historisk ligaoprykning

Som bonusinfo til dem, der måske ikke kan huske så langt tilbage i tiden, så var ynglingespilleren Henrik Toft Hansen blandt profilerne dengang. Han scorede fem gange i Helsingør, og ham kan det lokale håndboldpublikum altså se frem til at følge, når han i den kommende sæson vender hjem til Mors-Thy Håndbold.

HF Mors overlevede i første omgang ikke i ligaen, men efter et år i 1. division rykkede holdet op i ligaen igen - og skiftede i øvrigt derefter navn til Mors-Thy Håndbold, der har været en del af den bedste række uafbrudt lige siden.