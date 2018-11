18-årig løsladt efter vold og vidnetrusler

THISTED: Den 18-årige mand, som 5. november blev varetægtsfængslet for to tilfælde af vold og et omhandlende vidnetrusler mod to mænd på 24 og 20 år, er på fri fod igen.

- Ved retsmødet, som blev holdt for lukkede døre, besluttede dommeren at løslade ham. Selvom vi fremlagde nye beviser i sagen, mente dommeren ikke, at der var nok beviser til at opretholde varetægtsfængslingen, siger Flemming Hother, anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

- Han er fortsat sigtet i sagen. Han erkender at have mødt de forurettede, men nægter at have begået noget ulovligt i forhold til straffeloven, uddyber han.

Samtlige forhold, som den 18-årige er sigtet for, fandt sted lørdag nat i weekenden op til varetægtsfængslingen.

De tre mænd kendte hinanden perifert, oplyser anklager. Det var uoverensstemmelser på diskoteket Dampmøllen i Thisted, der førte til vold og vidnetrusler.

Det har ikke været muligt at få oplyst, om sigtede i forvejen er kendt af politiet.