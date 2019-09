18-årige Christian har en fremstormende karriere: Knokler for at blive verdens bedste stand up paddler

KLITMØLLER:Helt ude til vestkysten i det naturskønne Thy ligger Klitmøller, der lynhurtigt er blevet meget mere end bare en stille fiskerby, den var engang. I dag går den lille kystby i folkemunde også under det eksotiske navn ’Cold Hawaii’, idet vandsportsentusiaster valfarter til byen fra lande verdenen over for at lege på det bølgende Vesterhav.

Og nogle af dem der udfordrer vandet i Klitmøller er gode. Rigtig gode. Og en af dem er Christian Andersen på 18. I en alder af bare ni år startede han med at surfe, og året efter begyndte han med stand up paddling - eller den kortere betegnelse: SUP. Du kender det måske bedst fra dine ferier syd på. Du står oprejst på et surfboard, imens du padler afsted. Det ser nemt ud.

Det er det ikke, skulle jeg hilse at sige.

Og det er endda selvom, at de boards, du bruger som turist, er bredere og mere idiotsikrede. Christians er en del smallere – helt præcist 21 fod, og så vejer det omkring 11 kilo. Dem du lejer på din ferie er til sammenligning 32 fod.

I dag bruger Christian næsten al sin tid på stand up paddling, og målet er klart:

Han vil være verdens bedste.

WhatSUP? Der er forskellige discipliner inden for SUP. Ræs er det, som Christian udøver, og er det, der bliver mere og mere populært. At ræse ved stand-up paddling kræver ikke et hav med bølger, som for eksempel surfing gør det, men man kan gøre det alle steder. Man kan ræse på bølger, men det kræver mere teknik, og man skal kunne læse forholdende. I ræs handler det simpelthen om at komme først. Man kan ræse både på stille vand og på bølger. De har ure på, hvor der kan måles hastighed, når de kommer ned af bølgerne. Tophastig på bølger kan godt ramme plus 40 km/t, og på en virkelig stejl bølge kan man godt ramme 60 km/t lige ned. Og så skal man virkelig kunne holde balancen, når man dropper lige ned. VIS MERE

Orlov fra HF

Tiden gik, og sideløbende med Christians voksende talent fik han allerede sin første sponsor som 12-årig. Samtidig ramte han teenageårene, gennemførte de sidste år af folkeskolen og startede på HF. Men efter halvandet år måtte han tage orlov.

- Der er flere grunde til, at jeg stoppede. Det var svært at få ordentlige karakterer, når jeg ikke var der så meget, fordi at jeg rejste hele tiden. Jeg kan jo altid tage uddannelsen igen, men jeg ville aldrig kunne tage den om, hvis jeg fik dårlige karakterer, som jeg ikke rigtig kunne bruge til noget. Så vil jeg hellere vente, til hvis jeg får brug for den senere og har ordentlig tid til det og så egentlig fokusere på at få gode karakterer, fortæller han.

Gennem Thy-Mors og VUC i Thisted kan man vælge en Cold Hawaii linje, hvor man, udover at have normale fag inde i Thisted, også surfer som en del af uddannelsen i Klitmøller. Det overrasker dig nok ikke, at Christian gik på den linje. Men udover bare at have surfing som ekstra element i uddannelsen, så bor eleverne på Cold Hawaii-linjen, der kommer fra nær og fjern, på det gamle badehotel i Klitmøller. Men det gjorde Christian ikke, han boede nemlig hjemme hos sine forældre ikke langt derfra. Og det mærkede han.

- Det var svært på HF, fordi jeg boede derhjemme, og jeg var egentlig ikke så meget med til alle de ting, de andre lavede, fordi jeg mest dyrkede sporten, siger han.

På vandet tre gange om dagen

Med sine forældre og uddannelsesinstitution i ryggen begyndte Christian derfor fuldtid med sin stand up paddle karriere.

Nu træner han to gange om dagen og er gerne på vandet i alt tre gange.

- Jeg står op ved 7-tiden og så direkte ud at træne. Det kan for eksempel være intervaller om morgenen og noget andet om eftermiddagen, siger han.

Og ind imellem sine programmerede træningspas er det ikke bare ren afslapning. Nej, der venter arbejde.

- Efter min første træning kommer jeg hjem og får noget morgenmad, og så plejer jeg at arbejde derefter, som er at besvare og skrive e-mails, skrive på min blog og lave posts til sociale medier, fortæller han.

Og så selvfølgelig lidt mad også. A man gotta eat. Og med en høj træningsintensitet er det helt essentielt for Christian at have benzin på tanken, så han har energi til at skubbe sig selv frem over det til tider meget livlige Vesterhav.

3 stand up paddling, paddle board, paddling, surf, cold hawaii

Og Christians kost bærer også præg af hans i forvejen bevidste og omhyggelige livsvalg.

- Jeg står selv for min kost. Jeg spiser rimelig sundt, og de seneste år er jeg gået over til vegansk af både klima-etiske- og sundhedsgrunde. Primært spiser jeg vegansk, nogle gange kan det godt være lidt svært, når jeg rejser, og så spiser jeg fisk.

Og til spørgsmålet om han aldrig nogensinde savner smagen af en stor, fed burger med bacon i, er svaret prompte.

- Man kan få så meget, der ikke er det, men som smager af det.

Korrekt. Sendt til tælling.

Efter mad og arbejde venter havet igen til dagens andet pas, så mad igen og så skal man jo også huske at holde fri. Og hvilket bedre sted at gøre det end på vandet.

- Sidst på dagen er jeg tit på vandet bare for sjovt. Så tre gange om dagen træner jeg på vandet.

- Men der er også løb og styrketræning ved siden af, tilføjer han.

Hobby som job

Mange af os har sikkert taget os selv i at tænke, at det kunne være lidt fedt at være så god til vores hobby, at vi kunne leve af det. Men samtidigt er det svært at overskue alt det hårde arbejde, det kræver, for vejen dertil er både broget og hård.

Men knokler man som Christian nok for det, så kommer man pludselig rigtig tæt på drømmen.

- Jeg har en et tysk firma som hovedsponsor, der har sponsoreret mig siden, jeg var 12. De betaler mig for at promovere dem og stå på deres brædder, fortæller han og tilføjer

- De fandt mig til en konkurrence, hvor jeg havde valget mellem tre forskellige firmaer, og så valgte jeg dem. Jeg har et rigtig godt forhold til hele teamet, så jeg er rigtig glad for det.

Jeg elsker, hvad jeg laver, jeg brænder for det. Jeg føler ikke, at jeg arbejder, når jeg arbejder. Christian Andersen,, stand up paddler

Og nu kan den 18-årige paddler tilføje lidt mere til CV’et. For udover at tjene penge på at padle, er han nu også med til at teste, udvikle og producere boards.

- Jeg har lige været i Hamborg, hvor vi arbejdede på at lave et board på computeren i 3D, og så producerer de det i Thailand, hvor jeg skal teste det og lave nogle ændringer på det. Derefter kan det så være, at der bliver lavet et nyt board dernede, som vi skal teste igen, og sådan bliver det egentlig bare ved, indtil man finder et board, man godt kan lide.

Og for at være i stand til at teste et padde board, er det ikke kun bare at røre og så konstatere, om det er fjong eller ej. Christian er selvfølgelig nødt til at slå sig løs på det thailandske hav.

- Vi tester, hvor vi mærker forskellen selv på vandet, men det er også meget med GPS-ur og tid, hvor vi kan se, og ikke kun føle, at der faktisk er forskel – at de er hurtigere. Vi tester også, hvordan det vender, der er mange ting i det, fortæller han med stor entusiasme.

Christian og andre atleter under Tower Bridge i London. Foto: Privat

- Jeg elsker, hvad jeg laver, jeg brænder for det. Jeg føler ikke, at jeg arbejder, når jeg arbejder. Nogle gange kan jeg godt tage en hel friweekend fra det. Vi har hele året, hvor vi træner fra januar eller december og så bare træner op imod året, hvor det kører med konkurrencer og så i november plejer vi at have en måned fri, hvor vi kan gøre det, vi vil.

For når man træner hårdt hver dag mod sin store drøm, at blive professionel og leve af sin sport, så bliver man også træt. Uanset hvor meget man elsker det.

- Jeg bliver helt sikkert lidt træt af det nogle gange. Også fysisk træt hvor jeg bare er træt hele dagen, fordi det kører derudad med træning. Det kan godt nogle gange blive lidt hårdt. Der er også nogle gange bare de dage, hvor man ikke kan forbedre sig mere. Og sådan er det også med konkurrencer, så har man gode konkurrencer og så dårlige konkurrencer, fortæller den unge SUP-atelt.

SUP I sporten er der flere mænd end kvinder. Til konkurrencer er der præmiepenge til de tre bedste på nær i juniorrækken. Men som det ellers ikke ses i mange andre sportsgrene, er præmiepengene mellem kønnene helt lige fordelt inden for stand-up paddling. Beløbet af præmiepengene varierer alt efter konkurrence, men kan godt nærme sig 50.000 kroner. I nogle konkurrencer, eksempelvis Euro Touren, kan alle melde sig til og deltage. Til World Tour konkurrencen er deltagerne udtaget på baggrund af kvalificering. VIS MERE

Bare sådan overalt

Når Christian ikke rejser til Tyskland og Thailand for at teste boards, så rejser han rundt i resten af verdenen og deltager i konkurrencer. Tilbage i begyndelsen af september deltog han i World Tour i New York. Og da jeg talte med ham, var det lige straks.

- Jeg skal være i New York i fire dage, hvor jeg ræser den torsdag 5. september, og så har jeg to ræs, både teknisk og langdistance om lørdagen, hvorefter jeg flyver direkte til Tyskland, hvor jeg har et event om søndagen.

Så. En helt normal weekend, hvor man lige er en tur i både New York og Tyskland. Jeg ved ikke med dig, men det sker da tit for mig.

- Og så skal jeg en måned til USA i oktober, men vi har kun et event derovre, så resten af tiden derovre er det bare et road trip.

Okay, nu må vi have styr på, hvor mange steder han egentlig har rejst hen.

- Bare sådan overalt.

Bare sådan overalt. 18 år. Den lader vi lige stå.

CHRISTIANS VIGTIGSTE PLACERINGER Christian ligger nummer et i Danmark I verdenen ligger han i top 10 Sidste år var hans bedste resultater en ottende plads til VM og en fjerde plads til EM i voksenkategorien. VIS MERE

Det kan godt nogle gange blive lidt hårdt

Det har været seks år med fart på og mange succeser for Christian, og det er slet ikke slut endnu. Tværtimod. Men jeg tror ikke, at jeg kun taler for mig selv, når jeg siger, at teenageårene for mange unge handler om, på en eller anden måde, at finde ud af, hvem man er, alt imens man kærester rundt, går til fester, spiser mad der bevisligt ikke fordærves selv efter flere år, går sent i seng og står sent op. Og meget af det har Christian ikke rigtig haft med sine jævnaldrende - og her på sit 18. år heller ikke.

Da jeg var yngre, havde jeg det meget svært ved det sociale, men jeg føler, at jeg har fundet en meget god balance Christian Andersen,, stand up paddler

- Man mister en del socialt ved det, der er ikke så mange, der dyrker den her sport. Det er ikke ligesom med svømning, hvor man træner sammen hver dag, det er meget individuelt. Jeg træner tit alene og rejser tit alene, så der er selvfølgelig noget, man går glip af. Fester og sådan er ikke noget, jeg gør så meget, fortæller han og fortsætter

- Da jeg var yngre, havde jeg det meget svært ved det sociale, men jeg føler, at jeg har fundet en meget god balance, hvor jeg også kan være med til nogle fester, så længe det ikke er for meget.

For at bibeholde en god balance prioriterer Christian nu også andet end kun sin sport. Sådan næsten.

- Jeg kan også lave nogle andre ting nu uden for sport, så det ikke kun er sport hver dag. Det er godt at have noget ved siden af, så man ikke bliver træt af det. Det er også derfor, at det er fedt nogle gange også bare at tage ud at surfe med sine venner bare for sjovt.

Men de til tider svære prioriteringer har givet pote.

Christian til venstre i New York i starten af september side om side med autralske Michael Booth der har vundet VM i langdistance to gange. Foto: Privat

Da han tilbage i starten af september var i New York til World Tour konkurrnece, var han i et event centimeter fra at komme i finalen. Overall blev han nummer otte ud af 32 af verdens bedste mandlige stand up paddlere.

- Jeg kæmpede virkelig hårdt i et af eventsene, og det blev til et virkelig tæt løb op ad stranden for at blive nummer to. Desværre blev jeg nummer tre og var kun to sekunder fra at nå finalen. Super flot gået af de to franskmænd Arthur Arutkin og Martin Vitry som blev nummer et og to overall til eventet og også stort tillykke til Casper Steinfath, som vandt technical racet på hans fødselsdag. Jeg er stadig super glad for mit resultat, selvom det var så tæt på finalen, fortæller Christian, da jeg fanger ham efter konkurrencen.

Selvom atleterne er konkurrenter, er mange af surferne Christians gode venner.

Vind og tab med samme sind. Så når du langt.