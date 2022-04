18 skolebørn gav en hånd med: Så blev blomstermandens æg i Hanstholm pyntet

HANSTHOLM:Et æg kan være fuld af overraskelser.

Det gælder ikke mindst for det æg, blomsterkunstneren Johnny Haugaaard stillede op yderst på skrænten over Hanstholm Vildtreservat som del af sin udstilling, "Håb - Naturens stemme 2022". Uheldigvis, viste det sig, var ægget stillet op uden tilladelse og på et sted, hvor det ikke var muligt, så det måtte flyttes.

Nu er ægget rykket væk fra kanten og ind under træerne i haven ved Hanstholm Fyr, hvor det stadig kan overraske. I hvert fald når man er elev i 1. og 2. klasse på Hanstholm Friskole og egentlig havde taget turen til Fyrhaven for at blive undervist i dansk i et lidt utraditionelt klasselokale.

Ægget i Fyrhaven kom som en overraskelse for eleverne fra Hanstholm Friskole, da de holdt pause fra undervisningen, som var henlagt til haven. Privatfoto

- Da vi kom op i Fyrhaven stod ægget der allerede, fortæller lærer Kim Jakobsen, Hanstholm Friskole. Det var hverken han eller de samlæste elever i 1. og 2. klasse klar over, men de havde hørt om udstillingen "Håb - Naturen stemme" inden de selv begav sig ud i det grønne.

- Til morgensamlingen havde en af skolens andre lærere fortalt om udstillingen i Hurup, som hun havde besøg i Påsken. Så børnene havde hørt både om udstillingen og om Johnny Haugaard, så de vidste hvem han var. Også da de helt tilfældigt mødte han i Fyrhaven.

Mødet mellem børn og blomstermand skete i en pause i undervisningen og så blev det til en lidt anderledes pause.

- Børnene brugte pausen til at flytte sten omkring Ægget og hjalp med til at plante nogle blomster, fortæller Kim Jakobsen, som selv sad i et hjørne af haven og ventede på at børnene kom tilbage fra deres pause med en uventet overraskelse.