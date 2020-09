2-0 føring var ikke nok: HVA Sydthy smed sejren væk

STOHOLM:Der var vigtige point på spil for HVA Sydthy, der lørdag skulle forsøge at hente en sejr mod deres direkte konkurent Stoholm IF i bunden af Serie 2. Her lignede det længe en sejr til thyboerne, men i sidste ende måtte de nøjes med en uafgjort på 2-2.

HVA Sydthy kom eller godt fra start og bragte sig foran efter 10 minutter. Her kom Jonas Bojesen afsted i højre side og lagde et fladt indlæg til Michael Dorf, som sparkede bolden i mål.

- Vi spillede en god første halvleg, hvor vi ramte stolpen flere gange, så det var ærgerligt, at vi ikke havde en større føring ved pause, siger træner for HVA Sydthy, Elo Nyholm.

I anden halvleg blev det 0-2, da Jonas Bojesen blev spillet fri midt for mål og sparkede bolden i mål gennem målmandens ben.

- Da vi kom foran med to, kom vi til at bakke for meget, og det lukkede dem ind i kampen igen, siger Elo Nyholm.

Hjemmeholdet fra Stoholm fik herefter først reduceret på et hjørnespark. Og da der var 20 minutter tilbage, var spillerne fra HVA Sydthy ikke på plads, og så stod det pludselig 2-2.

HVA Sydthy prøvede at finde det gode spil frem igen, men ingen af holdene fik produceret de store chancer i slutfasen, så kampen endte uafgjort.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

Stoholm IF

HVA Sydthy

Resultat:2-2

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 Michael Dorf (10), 0-2 Jonas Bojesen (57), 1-2 (63) og 2-2 (70)