2.000 bigballer står ikke til at redde - halmhal brænder ned

FRØSTRUP: En forholdsvis ny hal til opbevaring af halm på en gård på Glædevej i Frøstrup får lov til at brænde fuldstændig ned i løbet af lørdag.

Det oplyser indsatsleder Henrik Gade, Nordjyllands Beredskab i Thisted.

Branden opstod ved 03.15-tiden natten til lørdag. I hallen var cirka 2.000 bigballer og en del maskiner.

Meldingen om branden kom klokken 03.15, og der blev rykket med to udrykningshold fra stationen i Frøstrup og stationen i Fjerritslev.

- Da vi kommer herud, er der fuld gang i branden. Hallen og halmen er nærmest overtændt, men vi får reddet maskinerne - bl.a. to traktorer og en gummiged - ud af hallen, ligesom vi også bjærger en del løst inventar fra hallen, forklarer Henrik Gade.

Hallen ligger frit og ikke i nærheden af andre bygninger, så der var ikke fare for spredning af branden.

Indsatslederen kaldte fra starten assistance fra Beredskabsstyrelsen i Thisted til at sikre vandforsyningen til slukningsarbejdet, men det blev ikke nødvendigt, da beslutningen blev at lade der foregå en såkaldt kontrolleret nedbrænding af hal og halm. Også folk og brandbiler fra beredskabet i Thisted har været med i forsøget på at slukke branden, men de er tidligt lørdag morgen sendt hjem.

- Nu bliver vi her med et udrykningshold og går brandvagt. Det kan godt være, at hele weekenden går med denne kontrollerede nedbrænding, forudser Henrik Gade

Ingen mennesker eller dyr kom til skade ved branden.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi oplyser vagtchef Lars Ewen, at politiet i løbet af de første dage i den kommende uge vil sende brandteknikere til stedet for om muligt at opklare brandårsagen.

- Lige nu kan vi ikke sige noget om brandårsagen, fastslår vagtchefen.