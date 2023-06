21-årig truede med voldtægt og drab: - Jeg hænger din mor

THISTED:"Jeg har tænkt mig at kidnappe din mor en dag og så hænge hende foran jeres hjem, og efter det så slår jeg dig ihjel."

Det var bare én af de voldsomme trusler, som en nu 21-årig ung mand fra Thisted sidste sommer sendte til en kvinde via et chatprogram. Han truede også kvinden med at finde hende, fange hende "som en hjemløs kat" og smide hende i bur, og han skrev i en besked, at kvinden skal voldtages hver dag resten af livet.

Mandens truende adfærd gik også ud over en mandlig administrator af et onlinespil. Via samme chatprogram forsøgte den dengang 20-årige mand at tvinge administratoren til at undlade at udelukke ham fra spillet, idet han skrev: "bar vent og se om jeg ik indberetter dig for at pille ved din søn dit pædofile svin".

Både kvinden og manden, der modtog de ubehagelige beskeder, meldte den unge mand til politiet, og forleden var sagen for Retten i Holstebro. Her stod den 22-årige thybo ikke alene tiltalt for forsøg på ulovlig tvang og trusler, men også for besiddelse af euforiserende stoffer og overtrædelse af knivloven og våbenbekendtgørelsen.

Ordlyden af de truende beskeder er refereret i anklageskriftet. Førnævnte administrator af et onlinespil blev dagen efter de første beskeder truet på livet med beskeder som "jeg slagter dig som en gris" og "faat det her inden jeg stikker dig ned 17 gange okay".

I marts i år blev manden stoppet af en politipatrulje på Plantagevej i Thisted, og her kunne betjentene konstatere, at den 21-årige var i besiddelse af 52 gram kokain, 55 gram hash og 3500 kroner i kontanter. Desuden havde han en dolk på sig.

Det fik politiet til at tage hen for at foretage en ransagning på mandens hjemadresse. Her fandt de flere våben i form af en totenschlæger, et træbat med påsatte skruer i toppen, to macheter samt en kødøkse.

Nu har sagen altså været for retten, og anklager Emil Bjerg Nyborg oplyser, at den unge mand blev dømt for alle de forhold, han var tiltalt for. Dommen lød på otte måneders fængsel. Desuden blev der konfiskeret både narkotika, kontanter og våben.

- Formuleringen af truslerne er i den grove ende, og det var også noget af det, retten lagde vægt på, siger anklageren.

Den 21-årige er ikke tidligere straffet. Han udbad sig betænkningstid i forhold til eventuelt at anke dommen.