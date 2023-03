23-årig elev overtager kendt frisørsalon

THISTED:En af Thisteds mest kendte frisørsaloner, Zoom by Zoom på Storegade, har skiftet ejer.

I spidsen står nu den kun 23-årige Anders Blaabjerg, der er frisørelev i salonen. Han er klar til at fylde de store sko ud efter den hidtidige ejer, Kristian Mørch Bertelsen, der fremover skal udvikle frisørkæden samt investere endnu mere tid i jobbet som kreativ direktør i Pact Nordic A/S.

Det skriver Zoom by Zoom i en pressemeddelelse.

- Jeg har ikke kunnet give salonen den opmærksomhed, som jeg kunne ønske mig det seneste halvandet års tid. Jobbet som kreativ direktør i Pact Nordic A/S indebærer mange udlandsrejser og undervisning, besøg i saloner landet over mv. Derfor mener jeg, at tiden er inde til at give stafetten videre, siger Kristian Mørch Bertelsen i pressemeddelelsen.

Han overtog selv sin første salon som helt ung og har siden udviklet den til det, der i dag er en succesfuld kæde af selvstændige Zoom by Zoom-frisørforretninger.

- Nu giver jeg tøjlerne videre til en ung medarbejder, som jeg selv har været med til at lære op, og som jeg også fremover er mentor for. Så jeg er utrolig tryg ved og stolt over, at Anders Blaabjerg nu har taget over, siger Kristian Mørch Bertelsen.

Derfor er han også helt afklaret med, at tidspunktet er det helt rigtige.

- Det er bedst for personalet og for salonen, at der i dagligdagen er en, som hele tiden har fingeren på pulsen. Det må man sige, at Anders har. Han er udannet i ledelse og i virksomhedsforståelse og er en person, der er fyldt med energi og altid serviceminded. Det er præcis, hvad der er brug for i en salon som Zoom by Zoom. Han har stadig dygtige daglige ledere med 20 års erfaring til at holde ham i ørene, siger Kristian Mørch Bertelsen med et smil.

Det er da også med en vis ydmyghed, Anders Blaabjerg har overtaget Zoom by Zoom i Thisted.

- Kristian er en institution i frisørkredse og derfor er jeg også glad for, at han også fremover vil være min mentor og dermed tæt på, hvordan jeg fremover vil udvikle og drive salonen. Der kommer ikke nogen paladsrevolution, men jeg vil selvfølgeligt sætte mit personlige præg på salonen hen over tid. Det er stadig det samme søde og dygtige personale, der giver den samme gode oplevelse, som tidligere, påpeger Anders Blaabjerg, der formelt overtog salonen for et par måneder siden.

- Det går forrygende og vi har allerede ansat to nye medarbejdere nemlig Emma, der er elev og Christine, der er uddannet frisør i Norge og har slået sig ned i Thy. Så vi ser lyst på fremtiden, siger Anders Blaabjerg.