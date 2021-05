23-årig havde ikke lyst til at tale med politiet: Tog flugten i bil uden nummerplader

THISTED:Fredag aften kl. 21:25 fangede en bil politiets opmærksomhed, da den kom kørende ad Grønningen i Thisted.

Bilen havde ingen nummerplader, og derfor opfordrede politiet føreren til at standse. Det var bilisten dog ikke indforstået med, så han forsøgte i første omgang at stikke af fra stedet. Patruljen kørte efter, og indenfor kort tid lykkedes det dem at få stoppet bilen.

Bag rattet sad en 23-årig mand fra lokalområdet, og han havde flere gode grunde til ikke at ville snakke med politiet. Først og fremmest var bilen ikke indregistreret, og der var ikke tegnet forsikring på køretøjet. Derudover havde manden ikke kørekort, og han var desuden påvirket af stoffer.

Alle forhold, han nu er sigtet for, ligesom han også får en sigtelse for ikke at følge politiets anvisninger oveni hatten.