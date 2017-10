23 millioner kroner til ny daginstitution

THISTED: - Vi havde nok ikke regnet med, at det ville gå så hurtigt. Men det er vildt fantastisk, at det endte sådan. Det er vi rigtig glade for.

Sådan lyder det fra Louise Ibsen, forældrerådsformand i Børnehaven Rolighed, Thisted.

Glæden kommer af, at Thisted Kommunalbestyrelse i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018 er blevet enige om at fremskynde byggeriet af en ny daginstitution i den østlige del af Thisted.

Projekteringen af daginstitutionen går i gang i 2018, og der er samlet afsat 23 mio. anlægskroner til byggeriet.

Forud for den politiske beslutning har forældrerådet ved Børnehaven Rolighed skrevet til politikerne og gjort dem opmærksomme på, at ventelisten bliver længere og længere - og at rådet har modtaget mange klager fra forældre, der ikke kan få plads i deres ønskeinstitution, der har 69 børn.

Men ser man Thisted by som en helhed er der ikke pladsmangel.

Kronens Mark ligger kun 1,7 km fra Børnehaven Rolighed, og her blev normeringen tidligere i år ændret fra 62 til 48 børn, hvilket betød en nedskæring på 1,9 stillinger.

- Jeg glæder mig over, at politikerne sætter penge af til dagpasningsområdet, men jeg havde gerne set, at de havde øget indsatsen for at fylde de børnehaver, vi har, siger Tobias Geertsen, der er formand for forældrerådet ved Kronens Mark.

Forvaltningen er i gang med en nærmere analyse af behovet - og dermed den fremtidige dimensionering af den nye daginstitution i Rolighedskvarteret - med eller uden vuggestue.

Den fremlægges for politikerne 5. december.