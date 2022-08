24-årig kvinde kvæstet i solouheld: Sigtes for at være påvirket

HURUP:En 24-årig kvinde, der mandag aften blev kvæstet ved et solouheld ved Hurup, menes at være påvirket af både narko og spiritus.

Uheldet skete kort før midnat på Gl. Refsvej syd for Hurup, hvor den 24-årige kørte i en varebil i sydøstlig retning. I et venstresving ud for nummer 16 kom hun ud i rabatten med det ene hjulpar. I forsøget på komme op på vejen igen mistede hun herredømmet over bilen og havnede i rabatten på den modsatte side, oplyser Frederik Sundtoft fra lokalpolitiet i Thisted.

- Bilen røg ud på en mark og rullede rundt, så det var ret voldsomt, fortæller han.

Den 24-årige kvinde, der er fra Thy, havde en 25-årige kvinde fra Thyholm som passager. Mens passageren ifølge politiet ikke kom noget til, blev føreren kvæstet. Der foreligger ikke noget om, hvor alvorligt hun kom til skade, men der er i alle tilfælde ikke tale om livsfarlige kvæstelser.

Føreren sigtes for både narko- og spirituskørsel og fik taget blodprøve.