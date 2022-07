25 år med ren velvære: Til september er det slut

HURUP:I marts kunne lederparret Henning og Ulla Holm fejre 25 års jubilæum i Sydthy Kur- og Svømmebad.

Snart stopper de.

- Vi stopper med udgangen af september. Jeg er fyldt 67 år og Henning bliver jo 70 år til januar. Så nu træder vi af, fortæller Ulla Holm, der i alle år har fungeret som souschef med sin mand som leder.

Henning og Ulla Holm har dog ikke tænkt sig at ligge på deres lade side, og nyde deres otium, når de forlader deres arbejdsplads igennem over 25 år.

- Jeg vil gerne være en del af det lokale foreningsliv og være med til at udvikle Sydthy. Derudover vil jeg få mig et cvr. nummer. Både Ulla og jeg vil fortsætte vores arbejde som konsulenter for andre svømmehaller og kurbade. Jeg har ekspertisen på teknikken og Ulla på driften. Så der bliver nok at se til, fortæller Henning Holm.

Parret er gennem årene blevet efterspurgte konsulenter.

Men i modsætning til nu, hvor deres timer faktureres af Sydthy Kur- og Svømmebad, går pengene fremover ind på deres egen konto.

- Vi vil tage imod de opgaver, der er sjove at have med at gøre. Ellers vil vi bruge vores nyvundne fritid på at hygge og på at rejse, siger Henning Holm.

Derudover sidder han også i kommunalbestyrelsen, valgt for Socialdemokratiet.

- Det er klart, at det politiske også vil fylde en del, siger han.

Henning og Ulla Holm har ingen planer om at flytte fra Hurup.

De stammer oprindeligt fra Hjørring, hvor de i en årrække drev eget tømrer- og murerfirma.

I slutningen af 1980’erne skiftede de spor og blev ansat på Skallerup Klit Feriecenter. Her var de gennem syv år involveret i hele den store udvidelse af centeret.

Og så gik turen til Hurup, hvor de var med til at åbne Sydthy Svømmebad, der slog dørene op 1. marts 1997.

Hvis man havde en forestilling om, at parret i Hurup bare ville forvalte svømmebadet, som det var, tog man fejl.

Svømmebadet var fra starten en succes. Opbakningen var stor, og besøgstallet i konstant stigning igennem 10 år, før det fandt sit naturlige leje.

Kurbadet kom i 2007, og sidenhen har svømmebadet haft en hel del knopskydninger med bl.a. grottebassin, kurbadshave og meget andet.

Thisted Kommune er gået i gang med at finde en ny leder. Og det blander Henning og Ulla sig i øvrigt ikke i.