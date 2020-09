25 år som værested skal fejres: Masser af kaffe på kanden

THISTED:Godt nok så var det 1. april, at det var 25 år siden, der blev budt på den første kop kaffe hos Netværkscaféen, det som tidligere hed Sind-Huset. Men de 25 år som værested for psykisk sårbare og ensomme i Thisted blev først fejret fredag. Det skyldes selvfølgelig Corona. Derfor var det glædeligt, at mange borgere fra nær og fjern kiggede forbi. Der var pyntet med flag, og der var heller ikke mange ledige pladser ved bordene - hverken ude som inde. Rundstykkerne var der også bud efter.

Netværkscaféen, som ligger på Nørreallé 30 i Thisted, er for borgere, der har brug for et socialt netværk og et åndehul i hverdagen. Det er for dem, som har brug for en lille snak for på den måde at få hverdagens udfordringer lidt på afstand. De fleste af borgerne, der kommer i huset, har angst, depression, skizofreni eller er slet og ret ensomme.

- Det er mit andet hjem her.

Sådan lyder det fra Hans Strømkjær, mens han tager en bid af sit rundstykke.

- Jeg er her nærmest hele tiden, og jeg er nok nærmest blevet fast inventar, ler han.

Netværkscaféen gør, at han fungerer i hverdagen. Den giver tryghed og noget at stå op til.

Ved siden af ham sidder Hanne. Hun ønsker ikke at få sit fulde navn eller billede i avisen, men hun vil gerne fortælle om, hvad stedet har af betydning for hende.

- Det er et værested, hvor der bliver draget omsorg for hinanden. Der bliver ikke snakket om sygdom men om alt muligt andet, siger Hanne og fortsætter:

- Jeg hører til her,og jeg tror, at det er et sted, der gør, at indlæggelser og lægebesøg reduceres. Netværkscaféen er blevet til ’min familie’, og det er vigtigt, at man kan komme her og snakke, siger Hanne.

- Jeps, det er som medicin for en, supplerer Hans Strømkjær.

I 2019 havde Netværkscaféen 9100 antal besøgende. Det skal forstås på den måde at kommer den samme borger fire gange om ugen, så gælder det for fire besøgende.

- I snit har vi 35 besøgende om dagen, men i dag har vi nok nogle flere, siger Joan Dalgaard, der er centerleder.

Netværkscaféen er en selvejende institution, og budgettet er på 530.000 kroner. Det betales af kommunen, og derfor bliver de årlige budgetforhandlinger fulgt ganske nøje. Beløbet dækker lønudgifter og andre faste udgifter.

Derfor er Netværkscaféen afhængig af fondsmidler til at forsøde hverdagen med blandt andet nyt inventar, når tingene bliver for slidte, og sommerture til Skyum Bjerge.

- Det er en stor gruppe borgere, der kommer her, så Thisted Kommune får meget for pengene. Alternativt skulle Thisted Kommune have en støttefunktion for de borgere. Det kan man nu undvære, siger Joan Dalgaard.