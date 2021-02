250.000 kroner til Thys første udendørs padelbane

VILSUND:Et flertal af Folketingets partier godkendte i slutningen af januar en ny ansøgningsrunde med hele 100 mio. kroner i Omstillingspuljen. I puljens første runde benyttede 317 virksomheder over hele landet sig af muligheden for at søge om i alt 105 millioner kroner. Hos Thy Race i Vilsund lod man ikke denne mulighed passere.

Virksomheden er et eventfirma, der før Corona-krisen levede af at arrangere motions- og maratonløb og teambuilding-aktiviteter. Virksomheden åbnede så sent som i juni 2020 en helt ny aktivitetspark med fodboldgolf, minigolf og det japanske golfspil parkgolf, men alle grene af virksomheden har været særdeles hårdt ramt af Corona-krisen. Ifølge ejer Flemming Søvndal afholdt Thy Race således sit sidste motionsløb helt tilbage i oktober 2020.

Mistet 50 procent

- Vi har været særdeles hårdt ramt af Corona-krisen og nedlukningerne. Vi har mistet mindst 50 procent af vores indtægtsgrundlag, men heldigvis har vi klaret os igennem på hjælpepakkerne fra regeringen og en meget stor opbakning omkring vores aktiviteter de gange, vi trods alt har kunnet gennemføre løb og events i 2020, skriver Flemming Søvndal Nielsen i en pressemeddelelse.

Selvom krisen har været hård ved Thy Race, har Flemming Søvndal Nielsen ikke mistet modet. Derfor har han ansøgt og fået godkendt en bevilling på 250.000 kroner til at etablere Thys første udendørs padelbane. Padel er en forholdsvis ny sport i Danmark, og det er en sport der er i fremgang. Padel er 80 procent tennis og 20 procent squash, og man spiller typisk double mod en modstander, så der er fire mand på banen. Man kan også spille to-og-to. Sporten er i Spanien vokset til den næststørste efter fodbold og kom til Danmark i 2012, hvor den første bane blev etableret. Siden er der kommet 213 baner til, og nu får Flemming Søvndal Nielsen mulighed for at etablere Thys første udendørs padelbane.

Lægger selv 100.000 i

- Det nytter ikke noget, at vi sætter os ned og græder over, hvor hårdt vi er ramt. Derfor tager vi snart det første spadestik til en helt ny udendørs padelbane, der kommer til at ligge ved siden af vores aktivitetspark. Oven i de 250.000 kroner vi får fra Omstillingspuljen, investerer vi også selv i omegnen af 100.000 kroner i projektet, siger Flemming Søvndal Nielsen, som er taknemmelig for den hjælp

Thy Race har fået fra Erhvervshus Nordjylland undervejs i processen.

Jørgen Sølvkjær Vestergaard, forretningsudvikler hos Erhvervshus Nordjylland, hjælper hver dag nordjyske virksomheder med at ansøge om støtte.

- Jeg er imponeret over, hvor mange virksomheder, der trods svære tider formår at gentænke deres forretning og tilpasse sig de ændrede markedsvilkår. Med den fortsatte nedlukning er der et kæmpestort behov for, at de nordjyske virksomheder kan udvikle sig og investere i omstilling, så de står godt rustet med fornyet konkurrenceevne, når samfundet lukker op igen, siger han.

Omstillingspuljen kan søges indtil 19. februar.