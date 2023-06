26-årig dømt til fængsel for røveri

THISTED:En hue og to par strømper, en pose med dåsepant, en cykellygte, to flasker rødvin og en bordlampe. Det var nogle af de genstande, som en 26-årig mand fra Thisted ifølge anklageskriftet var tiltalt for at have stjålet. Forleden var sagen for Retten i Holstebro.

I perioden fra juni til december 2022 skulle han ifølge anklageskriftet have begået adskillige butikstyverier, og han var også tiltalt for at have stjålet computere, en iPhone og diverse computertilbehør fra henholdsvis Thisted Gymnasium, Østre Skole og Thisted Sygehus.

Den mest alvorlige tiltale handlede dog om et røveri, som han begik 4. marts i år. Her havde han i en butik i Thisted forsøgt at putte en barbermaskine, en Google Chromecast og en smart-højtaler i sin rygsæk og passere kasselinjen uden at betale. Ved butikkens udgang blev han kontaktet af en butiksdetektiv, der bad ham om at følge med. Den tiltalte slog butiksdetektiven fire gange i ansigtet med knyttet hånd og gjorde sig dermed til røver i stedet for butikstyv.

Røveriet blev han dømt for ved retten. Men hovedparten af tyverierne blev han frikendt for at have begået.

- Det var røveriet, der var hovedforholdet i sagen. Han blev også dømt for et par stykker af tyveriforholdene, hvor han blev taget mere eller mindre på fersk gerning, blandt andet på sygehuset. Men der var også en del forhold, han blev frikendt i. Han havde meget svært ved at huske mange af de her forhold, fortæller anklager Lærke Lorenzen.

Den tiltalte endte med at få syv måneders ubetinget fængsel, og det var hovedsageligt på baggrund af røveriet, oplyser hun.

Ifølge anklageren kom den 26-årige mand til Danmark for mange år siden som konventionsflygtning.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om udvisning med et indrejseforbud gældende i mindst seks år. Den unge mand endte dog med blot at få en advarsel.

- Det betyder, at hvis man igen begår noget strafbart, har man den i banken, og så er man mere tilbøjelig til at udvise ham næste gang, siger Lærke Lorenzen.

Hun oplyser, at den 26-årige modtog dommen og blev fængslet efter dom. Han har i forvejen siddet i arresten siden røveriet i starten af marts.