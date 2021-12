Nanna satser på fremtidens tankstation

THISTED:Siden 1950’erne har det været muligt at tanke benzin på sin bil på Østerbakken i hjertet af Thisted.

Men nu blæser forandringens vinde over den aldrende servicestation. 11. januar rykker gravemaskinerne ind og begynder på det møjsommelige arbejde med at bryde brændstoftanken ned og rense grunden op.

Fremtidens tankstation sælger nemlig el, så hvor der før stod gamle benzinstandere, vil der i løbet af 2022 i stedet blive etableret ladestandere til el-biler.

Det giver samtidig anledning til et ansigtsløft på de resterende bygninger, ligesom det populære kiosk- og conveniencekoncept Kvix, der siden 2009 har forsynet sultne thyboer med frisksmurte sandwiches og håndmadder, får en tiltrængt opdatering af menukortet.

I spidsen for den gennemgribende transformation står en powerkvinde i form af 26-årige Nanna Saugbjerg, der tiltrådte som ny forpagter af Kvix pr. 1. december.

- Vi får en bygning, der kommer til at fremstå komplet facaderenoveret, beklædt med træ, og få får vi store vinduer, så facaden bliver åbnet op, forklarer Nanna Saugbjerg og tilføjer:

- I stedet for en forplads, hvor alt er grus, beton og oliepletter, så får vi et område, hvor der også bliver grønt og rart at være.

På bagsiden af bygningen ud mod havnen vil der blive etableret siddepladser og et attraktivt miljø, hvor kunderne kan spise deres mad med udsigt over vandet.

Nanna Saugbjerg er endnu ikke klar til at løfte sløret for de foreløbige tegninger, men hun vil gerne afsløre, at det er Haaning A/S, der står for at trække stregerne til den ny indretning.

I dag bærer forpladsen præg af beton, grus og oliepletter, men i fremtiden skal her indrettes et område, hvor der er grønt og rart at være.

Der kommer stadig til at stå Kvix på facaden, men det velkendte grønne logo går på en tiltrængt pension til fordel for en ny visuel identitet. Også kundeoplevelsen og udbuddet af varer vil på nogle områder ændre sig:

- Det er klart, at når vi fjerner vores tankstation, så mister vi også en del kunder til vores kioskvarer. Det skal fortsat være muligt at købe tyggegummi eller en pakke cigaretter, men til gengæld udgår vores produkter til bilpleje, ligesom vores bland-selv slik også forsvinder, forklarer Nanna Saugbjerg.

Da Kvix åbnede i 2009 var butikken lidt af et foregangsbillede på, hvilken slags mad, man kunne sælge på en tankstation.

Siden dengang er der ikke pillet meget ved menukortet hos Kvix, men hos flere af konkurrenterne er udbuddet af nem mad eksploderet.

Derfor er det Nanna Saugbjergs klare ambition, at nogle af de nyere madtrends skal hives ind, så der bliver lidt mere pesto, mozzarella og hummus til at supplere klassikere som kylling, bacon og karrydressing:

- Håndmadderne får et løft, og vi beholder selvfølgelig pølserne og de franske hotdogs. Vi kommer til at køre med en ugentlig specialitet, for eksempel en ”Ugens Sandwich”, så der hele tiden er noget nyt at prøve, siger hun og fortsætter:

- Vi får en dobbelt sandwichdisk og en helt ny salatbar, hvilket har været meget efterspurgt. Vi bevarer vores drive-through, og så laver vi en tredjedel af butikken om til siddepladser.

I forbindelse med den store ombygning kommer butikken til at holde lukket fire dage i uge 12. Går alt efter planen, kan thyboerne dog glæde sig til at opleve det spritnye Kvix allerede fra 25. marts 2022.