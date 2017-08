29-årig mand dræbt i trafikulykke

THYHOLM: En 29-årig mand fra Thisted mistede fredag morgen livet i en voldsom trafikulykke, hvor to andre blev hårdt kvæstede.

Ulykken skete på hovedvej 11 få kilometer syd for kommunegrænsen mellem Thisted og Struer på Thyholm kort før klokken 08, hvor to personbiler kørte frontalt sammen.

Et vidne har efterfølgende forklaret, at bilen, der blev ført af den 29-årige dræbte, pludselig trak over i den anden vognbane, fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi og tilføjer, at en bilinspektør nu skal undersøge årsagen til ulykken.

To på sygehuset

Ved sammenstødet blev den anden bil kastet ind i en lade og slog et hul i muren. Bilen blev ført af en 51-årig mand, der er kørt på Herning Sygehus. Han er uden for livsfare, oplyser vagtchefen.

I den 29-åriges bil befandt sig også en 23-årig kvindelig passager. Hun er blevet fløjet med lægehelikopter til Aarhus Universitetshospital til behandling for sine skader. Politiet har ikke oplysninger om hendes tilstand.

De pårørende er underrettede.