3,2 millioner til lokal topfodbold: TFC Elite og kommunen indgår fireårig sponsoraftale

THISTED:800.000 kroner årligt i perioden fra 2022 til 2025 - i alt 3,2 millioner kroner.

Det er værdien af den sponsoraftale, TFC Elite A/S har indgået med Thisted Kommune.

Aftalen, som indeholder 28 underpunkter, omfatter eliteholdene for såvel herrer, damer og ungdom, og skal, i følge aftaleteksten sikre, at "kommunens synlighed og adgang gælder på tværs af eliteholdene, med mindre andet specifikt er nævnt i aftalens punkter". Samtidig understreges det, at "Thisted Kommune forventer i øvrigt en ligelig branding mellem herre- og kvindesiden".

Aftalen er landet på et tidspunkt, hvor både TFC's herrrehold i 2. division og FC Thy-Thisted Q i Kvindeligaen har gjort det sportsligt godt, selv om den oprykning til 1. division, der var en reel mulighed for herreholdet og selv om FC Thy - Thisted Q ikke havde held til at sikre sig bronze i kvindernes bedste række.

Men både herreholdet i 2. division og kvindeligaholdet er lokale sportslige flagskibe, der skaber opmærksomhed om kommunen, siger Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, efter at et flertal på udvalgets seneste møde godkendte kommunens sponsoraftale med TFC Elite A/S - og dermed også, at der over de næste fire år tilflyder klubben samleet 3,2 millioner kommunale sponsorkroner.

Jørgen Andersen (V) stemte imod aftalen med den begrundelse, at han ønsker indflydelse på, hvordan TFC Elite A/S fordeler sponsorpengene mellem eliteholdene.

- Aftalen som sådan specificerer ikke, hvordan TFC Elite skal fordele sponsorpengene mellem sine elitehold. Det går vi ud fra, klubben selv finder ud af, siger Jens Kr. Yde, men understtreger, at det et sted i aftalen fremhæves, at en andel af sponsoratet på 100.000 kroner "målrettes arbejdet med at integrere og fastholde unge lokale talenter fra "fødekæden" i førsteholdstruppen" - og har tales kvindefodbold.

Sponsoraftalen omfatter foruden herreholdet i 2. division og kvindeligaholdet også Elite Ungdom Drenge (U13-U19) samt Elite Ungdom Piger (U13-U18).