3,7 mio. kr. til projekter i Thy og på Mors

THY-MORS:En række projekter i Thy og på Mors har udsigt til at blive begunstiget med større eller mindre beløb, efter at LAG Thy-Mors har uddelt i alt 3,7 mio. kr.

Bestyrelsen for LAG Thy-Mors har vendt tommelfingeren op til 20 af de i alt 37 ansøgninger.

Det største beløb går til genbrugsfirmaet EPS Recycle i Thisted, der oparbejder og genanvender flamingo, så det kan erstatte "jomfrueligt" råmateriale. Firmaet er indstillet til at få 600.000 kr., og det er penge som kommer fra en speciel grøn pulje, som erhvervsminister Simon Kollerup i efteråret bevilgede til LAG.

Også to projekter fra Klitmøller har fået støtte fra denne pulje. Det ene handler om indsamling af havplast, som oparbejdes og genanvendes til til en produktion af finner til surfbrætter. Det andet er givet til tøjfirmaet ELSK, der vil oparbejde og sælge brugt tøj.

- Det er glædeligt, at der til denne ansøgningsrunde er kommet ansøgninger til denne pulje. Og der er tale om spændende projekter, som gavner langt ud over Thy og Mor, siger Verner Hastrup Petersen, der er formand for LAG Thy-Mors.

Tøjfirmaet ELSK i Klitmøller får støtte til at oparbejde brugt tøj. Arkivfoto.

Bestyrelsen for LAG Thy-Mors udtrykker i øvrigt stor tilfredshed med de indkomne ansøgninger og med kvaliteten af projekterne.

Syv af ansøgningerne var til den særlige pulje for fiskeriområder, FLAG, og her er to af projekter indstillet til at få støtte.

Alle projekter er blevet vurderet efter et scoringssystem med otte forskellige kriterier, hvor det vigtigste hedder ”nye og bevarede arbejdspladser”.

Til den næste runde, med ansøgningsfrist 29. april, er der ca. 0,9 mio. kr. tilbage til nye projekter. Det bliver indtil videre den sidste ansøgningsrunde, bortset fra måske en runde i efteråret, hvor der uddeles midler fra tidligere bevillinger, der ikke er kommet til udbetaling. Men der forhandles i EU om kommende LAG- og FLAG-ordninger for perioden 2021-27.